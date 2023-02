Séisme en Turquie: le capitaine de l'équipe nationale de handball retrouvé mort

Capitaine de l'équipe masculine de Turquie en handball, Cemal Kütahya a été retrouvé sans vie sous les décombres du séisme qui a fait plus de 35.000 morts.

La sélection nationale turque de handball n'a pas été épargnée par la catastrophe. La fédération nationale a annoncé lundi la mort du capitaine de la sélection masculine, Cemal Kütahya, âgé de 32 ans. Il a été retrouvé mort sous les décombres de son domicile, détruit à Antioche par le tremblement de terre de magnitude 7,8 qui a dévasté la région. Le corps sans vie de son fils de cinq ans a également été découvert.

Selon les médias locaux, les opérations de secours se poursuivent encore pour tenter de retrouver la femme du joueur, qui était enceinte, ainsi que sa belle-mère.

Meilleur buteur de l'Euro 2021 de beach handball

La Fédération internationale de handball "présente ses condoléances à la famille et aux amis de Kütahya, ainsi qu'aux nations durement touchées de Turquie et de Syrie après cette tragédie énorme et sans précédent".

Cemal Kütahya évoluait avec le Hatay Büyükșehir Belediyespor, leader du championnat de Turquie avec 14 victoires en 15 matchs. Il était aussi passé par le B.B. Ankaraspor, le Beykoz Belediyesi SK et le club roumain CSU Suceava. Sa carrière l'a aussi conduit à briller en beach handball. Dans cette discipline, il avait réussi à être le meilleur buteur de l'Euro 2021.

Le bilan des séismes en Turquie et en Syrie dépasse les 35.000 morts. L'ONU a prévenu que le nombre de morts allait inexorablement s'alourdir au point de doubler. Les espoirs de retrouver des survivants sont extrêmement faibles. Mais dans la nuit du 12 au 13 février, la presse locale a rapporté que sept personnes avaient été dégagées vivantes en Turquie. Plus de 34.000 personnes travaillent encore à la recherche de survivants, selon le vice-président turc Fuat Oktay.