Aviron: deuxième titre européen pour le duo Boucheron-Androdias, à trois mois des JO

Les Français Hugo Boucheron et Matthieu Androdias ont été sacrés champions d'Europe du deux de couple dimanche à Varèse, en Italie. De bon augure avant les Jeux de Tokyo cet été.

Les rameurs français Hugo Boucheron et Matthieu Androdias ont remporté le titre de champion d'Europe du deux de couple dimanche à Varèse (Italie), à un peu plus de trois mois des Jeux olympiques de Tokyo (23 juillet-8 août). Il s'agit du deuxième titre européen de la paire française après celui décroché en août 2018 à Glasgow, quelques semaines avant leur sacre mondial en septembre 2018 à Plovdiv (Bulgarie). Amoindris en 2019, Boucheron et Androdias avaient assuré l'essentiel sur le bassin de Linz/Ottensheim (Autriche) avec une neuvième place aux Mondiaux, synonyme de qualification pour les Jeux olympiques de Tokyo.

Objectif podium à Tokyo

Dimanche, ils ont placé une forte accélération dans les 300 derniers mètres, pour régler le sprint de la finale et dominer les Néerlandais Melvin Twellaar et Stef Broenink, tenants du titre, et les Britanniques John Collins et Graeme Thomas, quatrièmes des Mondiaux 2019.

Dans cette finale figuraient trois des six embarcations finalistes des Mondiaux 2019, notamment les Polonais Miroslaw Zitarski et Mateusz Biskup, médaillés de bronze. Les Irlandais Philip Doyle-Ronan Byrne, vice-champions du monde 2019, ont été éliminés en demie à Varèse et ont finalement terminé septièmes. Avec ce titre continental, le duo français envoie un message à un peu plus de trois mois des Jeux de Tokyo, où ils auront le podium dans le viseur.