Basket: France ou Team USA? Embiid contacté par les Etats-Unis pour disputer les JO de Paris 2024

Outre la France, Joel Embiid a été approché par le patron de la Team USA pour participer aux prochains Jeux olympiques de Paris en 2024 avec les Etats-Unis. Le pivot camerounais star de la NBA n’a pas encore acté son choix.

Camerounais de naissance, Joel Embiid n’a toujours pas disputé la moindre minute avec la sélection africaine. Installé aux Etats-Unis depuis son arrivée en NBA à Philadelphie en 2014, le pivot de 29 ans a obtenu la nationalité américaine en même temps que ses papiers français courant 2022. Une situation qui lui permet de potentiellement jouer les prochains Jeux olympiques de Paris avec les Bleus, avec la Team USA ou avec le Cameroun. Approché par la France, l’intérieur all star des Sixers a également été contacté par le responsable de l’équipe américaine pour le tournoi olympique.

"Je vais simplement donner une réponse simple, oui je lui ai parlé, a expliqué Grant Hill au micro de la radio SiriusXM ce jeudi. Il a plusieurs options. C'est un grand joueur. Mais c'est aussi quelqu'un avec qui nous avons parlé de l'été prochain et nous verrons. Nous verrons comment cela se passe."

Les Etats-Unis se méfient de la France de Wemby

Elu MVP de la dernière saison régulière en NBA, Joel Embiid constituerait un sacré renfort pour la sélection qu'il choisira d'intégrer. Si la France espère toujours le convaincre de jouer pour les Bleus, elle n'a pas eu de nouvelles d'un choix définitif du pivot. Profitant de ces doutes, Grant Hill a poursuivi son opération séduction avec un petit message de félicitations.

"Je sais qu’il vient de se marier et je souhaite le féliciter pour cela", a encore indiqué le manager de la Team USA au sujet de Joel Embiid. Avant d'aborder la question des rivaux des Etats-Unis lors des prochains JO de Paris, parmi lesquelles la France de Victor Wembanyama.

"C’est difficile, d’autres équipes comme la France… La dernière fois ils nous ont battu au premier tour aux JO en 2021 puis on a une victoire très difficile contre eux pour la médaille d’or, a rappelé le champion olympique d'Atlanta. Il suffit de penser à Wembanyama et au potentiel des autres. Ce n’est pas facile, il y a aussi l’Espagne…, a encore estimé le patron de l’équipe américaine. Ce n’est pas facile du tout et nous aurons besoin de nos meilleurs joueurs, et tous nos jeunes intéressés par ces matchs."