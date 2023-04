Canoë-kayak: la hiérarchie se dessine pour l’équipe de France de sprint

Après un week-end de courses à Vaires-sur-Marne (Seine-et-Marne) pour déterminer l’équipe de France de sprint qui débutera la saison internationale à un an des JO de Paris 2024, Adrien Bart, Maxime Beaumont ou encore Vanina Paoletti ont marqué des points. La liste sera connue mardi.

Il fallait tenir son rang, ce week-end à Vaires-sur-Marne, pour les slalomeurs et paracéistes qui veulent faire partie de l’équipe de France à l’été 2024, sur le même site olympique de l’Est francilien. Les courses, organisées dans le cadre du temps d’identification national, vont maintenant permettre de choisir la sélection tricolore qui débutera la saison internationale en Coupe du monde, avant de participer aux Jeux européens et aux Championnats du monde, à Duisbourg (Allemagne) fin août, où seront délivrés les premiers quotas de qualification olympique.

Logiquement, Adrien Bart a survolé le week-end en canoë hommes. 4e du C1 1000m aux JO de Tokyo, il a remporté ses trois courses (C1 1000m et deux finales du C1 500m). Frantz Vasseur a terminé à chaque fois sur le podium. Loïc Léonard se classe lui deuxième sur les finales du 500m, tandis que Lucas Laroche a pris la 3e place sur le 1000m. Les dirigeants fédéraux retiendront trois noms pour le canoë masculin, et trois autres pour le canoë femmes où la France n’avait pas de représentante à Tokyo. Le choix ne devrait pas être très compliqué puisqu’Eugénie Dorange confirme son statut, en s’imposant sur le C1 200m et 500m, suivie à chaque fois par Axelle Renard et Chloé Nicot.

Maxime Beaumont fait le plein

En kayak, où sept hommes seront désignés pour composer l’équipe de France, Maxime Beaumont a fait le plein. En finale du K-1 500m, il devance Guillaume Burger. Les deux kayakistes ont gagné ensemble samedi sur le K-2 500m, devant le duo Guillaume Le Floch Decorchemont-Quilian Koch. Les quatre hommes composaient l’équipage médaillé de bronze aux championnats d’Europe l’an dernier en K-4 500m, et pourraient être reconduits cette saison. Etienne Hubert, de retour en pleine forme, se classe troisième du 500m après avoir fait le meilleur temps sur la finale en K-1 1000m vendredi.

Du côté du kayak femmes, où un quatuor se dégage, Vanina Paoletti réalise le meilleur week-end. L’Angevine remporte la première finale sur 500m, devant Margot Maillet. Manon Hostens a dessalé sur cette première course, mais s’est rattrapée en s’adjugeant la seconde finale, Paoletti terminant celle-ci à la deuxième place. Pauline Freslon complète le podium à chaque fois. Jusqu’à six athlètes peuvent être sélectionnées en équipe de France.

Enfin, la journée de samedi était consacrée au paracanoë, où les athlètes devaient réaliser un minima chronométrique pour disputer la Coupe du monde de Szeged (Hongrie). Pour eux comme pour l’équipe de France sprint, la sélection sera annoncée par la FFCK ce mardi tandis que ce jour-là, les slalomeurs prendront le relais sur le stade nautique de Vaires-sur-Marne, pour à leur tour établir leur temps d’identification national jusqu’à samedi.