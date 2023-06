CNOSF: le nouveau président sera élu jeudi, deux candidats confirmés

Le Comité national olympique et sportif français a officialisé ce lundi les noms des deux candidats à la présidence de l'instance. Le nouveau dirigeant du CNOSF sera élu dès jeudi par les membres du conseil d’administration.

Fin du suspense, ils seront donc deux à briguer la tête du CNOSF. L'instance française a annoncé ce lundi la date de l'élection de son président ainsi que les deux candidatures retenues.

Emmanuelle Bonnet Oulaldj, membre du Conseil d’administration du CNOSF et co-présidente de la Fédération sportive et gymnique du travail (FSGT) sera ainsi opposée à David Lappartient, membre du conseil d’administration du CNOSF et membre du Comité international olympique, lors de cette élection qui trouvera un successeur à Brigitte Henriques après sa démission le 25 mai 2023.

Le président élu dès le 29 juin

Suite à un appel à candidature cloturé ce lundi, le comité de déontologie du CNOSF a validé les candidatures d'Emmanuelle Bonnet Oulaldj et de David Lappartient. Les deux rivaux seront auditionnés par les membres et les administrateurs de l'instance ce mardi afin de leur présenter leurs ambitions pour le sport tricolore.

Le conseil d’administration du CNOSF procèdera, le jeudi 29 juin prochain, à l’élection d’un nouveau président. A un peu plus d'un an des Jeux olympiques de Paris en 2024, le CNOSF espère donc retrouver un peu de stabilité avec l'élection d'un nouveau président.