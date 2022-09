CNOSF: "Un immense gâchis", le secrétaire général Didier Séminet dénonce son éviction

Le secrétaire général du Comité national olympique et sportif français (CNOSF), Didier Séminet, a été démis de ses fonctions ce lundi par un vote du conseil d’administration à la demande de la présidente Brigitte Henriques. Contacté par RMC Sport, il ne cache pas sa déception. Dans un contexte particulier, à deux ans des JO à Paris.

C’est un divorce qui fait désordre à la tête du CNOSF à deux ans des JO 2024 de Paris. Le secrétaire général du comité Didier Séminet a été démis de ses fonctions ce lundi par un vote du conseil d’administration à la demande de la présidente Brigitte Henriques. Un vote à la majorité absolue des 45 membres présents (dont 8 en visio-conférence). Dans un communiqué de presse, le CNOSF indique simplement que "sur proposition de la Présidente, Brigitte Henriques, les 45 membres présents se sont prononcés, à une majorité requise et à bulletin secret, pour la révocation du mandat du Secrétaire général du CNOSF", sans donner plus de précisions.

Aucun membre du conseil d’administration n’a souhaité s’exprimer à l’issue de la réunion. Présent à cette réunion qui a duré un peu plus de deux heures, où chaque partie s’est exprimée et qui s’est visiblement "tendue" sur la fin, Didier Séminet n’a dans un premier temps pas souhaité faire de commentaire. Contacté par RMC Sport, il a toutefois transmis un message.

"Je vis aujourd’hui comme une véritable injustice cette décision, dans le fond comme dans sa forme"

"Je suis extrêmement déçu de ce qui vient de se passer aujourd’hui, explique-t-il. C’est un immense gâchis pour le sport français, pour l’institution olympique, pour nous tous et pas seulement pour moi. Je me suis engagé dans le rôle de secrétaire général avec passion et enthousiasme, je vis aujourd’hui comme une véritable injustice cette décision, dans le fond comme dans sa forme."



Et d'ajouter: "Je poursuivrai avec détermination mon engagement au service du sport français, dans le respect des valeurs qui sont les miennes et que je continuerai de défendre dans mes futures fonctions. Je remercie tous ceux qui m’ont soutenu dans cette épreuve. Je laisse aux autres le soin d’apprécier les conséquences de leur acte. J'avais à cœur de construire des ponts et non des murs."



Dans son communiqué de presse, le CNOSF indique que Didier Séminet reste membre du conseil d’administration, et qu’un ou qu’une successeur pour le poste de secrétaire général sera désigné lors d’un prochain conseil d’administration.