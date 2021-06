Du sport virtuel aux JO 2028 ?

Le Comité international olympique (CIO) envisage de rendre médaillables des sports virtuels aux Jeux olympiques 2028 à Los Angeles.

Assistera-t-on prochainement à une compétition olympique de home trainer connecté? C'est une possibilité. Interrogé dans le cadre d'un podcast de L'Equipe et France Info, Kit McConnell, directeur des sports du Comité international olympique (CIO), a en effet expliqué que l'organisation réfléchit à rendre des sports virtuels médaillables aux Jeux olympiques de 2028 à Los Angeles.

On parle bien ici de sports virtuels, et non d'esport: les fans de Counter-Strike, League of Legends voire Fifa, parmi les jeux vidéo les plus populaires au monde, ne verront pas ces titres aux JO. Sont en revanche concernées des simulations électroniques de sports traditionnels, comme en cyclisme avec Zwift, en aviron, voire en running et même... en taekwondo.

"Le jeu devra être une réplication complète dans un monde virtuel d'un sport traditionnel"

"On ouvre la porte à la possibilité de voir des formes physiques de sports virtuels comme Zwift ou l'aviron, ces types de simulations physiques pourraient intégrer le programme olympique dans le futur, indique McConnell. Le programme olympique de Paris 2024 est déjà finalisé mais pour Los Angeles, cette porte est ouverte."

Et de préciser: "Le jeu (potentiellement médaillable) devra être une réplication complète dans un monde virtuel d'un sport traditionnel". Autrement dit: si pas de transpiration, pas de médaille.

A noter qu'une compétition virtuelle - les Olympic Virtual Series - se disputera déjà cet été en marge des Jeux de Tokyo, en voile, en baseball ou en sport auto. Sans offrir toutefois de breloque aux vainqueurs.