Equipe de France: Brest retient Larsonneur, encore une galère pour la liste des JO

En grande difficulté pour établir sa liste définitive de 22 joueurs pour disputer les Jeux olympiques de Tokyo, le sélectionneur des Bleuets doit composer avec l’absence de dernière minute du gardien de but Gautier Larsonneur, retenu par Brest en raison de la grave blessure de sa doublure Sébastien Cibois. Sylvain Ripoll doit rendre sa liste définitive au CIO ce vendredi.

Cette tuile-là, Sylvain Ripoll ne s’y attendait pas. Un énième couac pour le sélectionneur des Bleuets, en très grande difficulté pour établir sa liste de 22 joueurs amenés à disputer les Jeux olympiques de Tokyo cet été (22 juillet-7 août). Il y a une semaine, l’ancien coach de Lorient dévoilait 22 noms. Il a vite rétropédalé, s’exposant au refus de plusieurs clubs de laisser partir leurs joueurs à l'image de Camavinga à Rennes ou Caqueret à l'OL. Des clubs dans leur bon droit puisque les Jeux ne se déroulent pas sur des dates Fifa. Ces galères ont touché aussi le poste de gardien de but avec Maxence Prévot, retenu par Sochaux, et remplacé par le Stéphanois Stefan Bajic. Avec Paul Bernardoni et Gautier Larsonneur, Ripoll pensait être à l’abri. C’était sans compter sur la blessure de… Sébastien Cibois.

"Je ne pouvais pas laisser le club dans une telle difficulté"

Le gardien numéro 2 du Stade Brestois a été victime d’une rupture du tendon d’Achille jeudi à l’entraînement. Une énorme tuile pour le club breton qui n’a plus que Gautier Larsonneur à ce poste dans son effectif pro. Brest, qui débute sa saison en Ligue 1 le 8 août à Lyon, a donc décidé de sonder Larsonneur. "Le club m’a demandé ma position, j’ai dit que je ne pouvais pas laisser le club dans une telle difficulté, même si la sélection me tenait tellement à cœur et que j’en rêvais, a raconté le gardien de but à Ouest-France. Je leur ai laissé prendre la décision qui s’imposait… Celle de pas y aller."

Selon L’Equipe, Sylvain Ripoll, qui cherche un 3e gardien, a tenté de sélectionner le Bordelais Gaëtan Poussin. En vain. La liste définitive doit être transmise ce vendredi au CIO.