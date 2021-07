JO de Tokyo: Bajic, Sagnan, Doukouré… Ripoll continue de chercher des joueurs

Sélectionneur de l’équipe de France Espoirs, Sylvain Ripoll doit rendre sa liste de 22 joueurs sélectionnés pour les Jeux olympiques de Tokyo (23 juillet-8 août) vendredi soir au plus tard. Une sélection très difficile à constituer face aux refus de nombreux clubs de libérer leurs joueurs.

Luis De la Fuente a dû faire des envieux côté Fédération française de football. Quand Sylvain Ripoll et Noël Le Graët bataillent depuis des semaines avec de nombreux clubs, français ou étrangers, pour qu’ils libèrent au moins un de leurs joueurs, le sélectionneur de la Rojita a pu constituer sa liste sans obstacle, les clubs espagnols étant contraints par leur Fédération de libérer leurs joueurs. Six éléments de la Roja doubleront ainsi Euro 2021 et JO de Tokyo (23 juillet-8 août), dont Pedri et Unai Simon.

Sylvain Ripoll a dû lui compter sur les défections de six joueurs, par rapport à sa liste initiale, bloqués par leurs clubs : Maxence Caqueret (OL), Eduardo Camavinga (Rennes), Amine Gouiri (Nice), Jonathan Ikoné (Lille), Benoît Badiashile (Monaco) et Malang Sarr (Chelsea).

Ripoll cherche même en Serie B

Six éléments à remplacer donc. Et c’est compliqué. Selon L’Equipe, les Bleuets pourraient toutefois enregistrer les renforts d’Enzo Le Fée (Lorient) et Nathanaël Mbuku (Reims). Le gardien de Saint-Etienne, Stefan Bajic, devrait aussi être de l’aventure olympique après que Sochaux ait finalement décidé de bloquer Maxence Prévot.

Autre nom livré par le quotidien ce jeudi, celui de Modibo Sagnan. Ripoll serait ainsi en discussion avec la Real Sociedad au sujet du défenseur central. La Voix du Nord annonçait mercredi qu’un autre central devrait être sélectionné en la personne d’Ismaël Doukouré, de Valenciennes. Le sélectionneur des Bleuets semble aussi chercher en Serie B, mais Brescia aurait refusé de libérer son attaquant, Florian Ayé, selon Le Parisien. Un feuilleton qui devra prendre fin au plus tard vendredi à minuit, nouvelle date butoir donnée par la Fifa.

La liste provisoire:

Paul Bernardoni, Gautier Larsonneur – Anthony Caci, Pierre Kalulu, Clément Michelin, William Saliba – Téji Savanier, Florian Thauvin, Lucas Tousart – André-Pierre Gignac, Randal Kolo Muani, Arnaud Nordin