Equipe de France: Gignac n’a pas "trop laissé le choix" à son club pour jouer les JO

André-Pierre Gignac a accepté sans aucune hésitation d’être appelé en équipe de France pour disputer les Jeux olympiques de Tokyo (23 juillet-8 août). L’attaquant de 35 ans n’a pas laissé le choix à son club, les Tigres de Monterrey, de le libérer pour cet événement qui le passionne.

Au milieu du marasme pour composer sa liste, Sylvain Ripoll avait coché un nom depuis longtemps: celui d’André-Pierre Gignac. A 35 ans, l’attaquant sera le taulier de l’équipe de France olympique de football. Il a immédiatement accepté la sollicitation du sélectionneur dans une conversation début 2021.

"Excité comme un fou!"

"Ça remonte à janvier-février quand le coach m’a appelé et m’a fait part de son intérêt d’être dans la liste élargie, confie-t-il. Il voulait savoir mes attentes et mon envie. Forcément quand l’équipe de France de foot n’est pas aux JO depuis 1996, qu’on a 35 ans et qu’on n’est pas retourné en équipe de France depuis quatre ans, on est un peu excité, comme un fou."

Il a rejoint Clairefontaine mardi et n’a pas tardé à prendre son rôle de leader auprès des jeunes en leur "faisant des blagues". Il promet aussi être en forme. "Même si j’ai 35 ans, attention, je n’ai pas perdu au niveau physique", promet-il.

L’ancien Marseillais est ambitieux pour son retour avec les Bleus un peu moins de cinq ans après sa dernière sélection (en octobre 2016). Il ne veut pas polémiquer sur les nombreux refus de clubs de libérer les joueurs, tout en reconnaissant que les Bleus ne sont plus parmi les favoris mais plutôt challengers. "Il y a beaucoup d’envie, des jeunes de très grandes qualités, assure-t-il. Il faut créer. Des fois, un groupe c’est plus fort que d’avoir des meilleurs joueurs." Lui n’a pas eu de problème avec son club des Tigres de Monterrey.

"J'ai beaucoup donné pour ce club, ils ont été compréhensifs"

"Je leur ai bien fait comprendre que c’était un rêve, a-t-il expliqué. J’ai beaucoup donné pour ce club. Je ne leur ai pas trop laissé le choix, ils ont été compréhensifs. Ils avaient envie de me laisser faire les JO. C’est aussi intéressant pour eux en termes d’image après le transfert avec Florian (Thauvin). Moi, je n’ai pas été beaucoup blessé, je n’ai pas raté beaucoup de matchs. Ils ont été compréhensifs et je les ai remerciés. Ça ne sert à rien de rentrer dans la polémique. Ils (les autres clubs, ndlr) ont fait leurs choix, ça peut être mal interprété d’un côté et il y a les intérêts clubs en début de saison. Ce n’est pas facile des deux côtés. On est là avec un groupe jeune et beaucoup de talent, qui va se former avec l’envie d’aller au bout."

Passionné de sport, l’ancien Lorientais est impatient de vivre les JO. "Ça représente mon enfance, le hand, le basket, l’athlétisme, le judo avec Teddy Riner, énumère-t-il. Je suis un fou de sport. Être au milieu de tous ces athlètes, c’est un truc de malade pour un passionné comme moi qui regardais les JO à la télé. Faire partie de ce groupe presque 25 ans après, c’est fabuleux pour moi." Il hésite encore pour savoir s’il va "faire le fan" à "demander des photos" avec des stars. Cela ne le détournera pas de son objectif: l'or olympique. Et il a déjà commencé à concerner ses jeunes coéquipiers vers ce but commun. "Ils ont entendu ma voix pas mal de fois lors des deux premiers entraînements, ça va continuer mais c'est un rôle qui me tient à cœur", conclut-il. Gignac est déjà dans les Jeux.