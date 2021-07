JO de Tokyo: Ripoll épargne les clubs malgré une sélection "frustrante"

Sylvain Ripoll, l'entraîneur de l’équipe de France olympique, n’a pas voulu accabler les clubs qui ont refusé de libérer leurs joueurs pour participer aux JO de Tokyo (23 juillet-8 août). Le technicien se tourne vers cet objectif tout en reconnaissant des moments agaçants.

Après le chaos, place au terrain. Les joueurs de l’équipe de France, retenus pour participer aux Jeux olympiques de Tokyo (23 juillet-8 août), débutent leur préparation ce lundi. Tous ont rejoint Clairefontaine dimanche à l’exception d’André-Pierre Gignac et Florian Thauvin, qui décollent du Mexique ce lundi soir. Après avoir bataillé avec les clubs pour établir une liste finalement de 19 joueurs, Sylvain Ripoll a voulu afficher un visage optimiste face à la presse en laissant derrière lui les nombreux refus de clubs de libérer leurs joueurs pour cet évènement si rare das le football français puisque la dernière qualification olympique remonte aux JO de 1996.

"Ça a été compliqué, agaçant, frustrant"

"Cette période avant la liste a été assez compliquée, a reconnu le technicien. Je suis passé à autre chose. Ce qui m’intéresse, c’est ce qui arrive, ce projet qu’on aborde avec fraicheur et enthousiasme vers le challenge qui est le nôtre." Il a été relancé à plusieurs reprises sur ce thème, sans vouloir accabler les clubs, dans leur droit de refuser de libérer les joueurs, puisque les JO n’entrent pas dans les dates Fifa. "La complexité est derrière nous, insiste-t-il. Ça a été compliqué, agaçant, frustrant. Il faut basculer sur un autre mode. Participer aux JO, c’est quelque chose de magique et d’exceptionnel. On va y aller dans cet état d’esprit."

Il regrette tout de même la complexité du dialogue alors que la Fédération avait fait en sorte de ne pas dépouiller les clubs. "Avec certains clubs, ça a été très clair dès le départ, explique-t-il. On comprenait les problématiques et on a aussi voulu préserver les intérêts des clubs. On a identifié cette volonté d’avoir un joueur par club, ça me semblait très raisonnable. On a modifié cette préparation pour moins gêner les clubs. Mais des clubs, dès le départ, nous ont permis d’avoir une ossature de liste."

Malgré cet optimisme, les échecs essuyés ont sérieusement perturbé la préparation du groupe, amputée de dix jours de vie en commun, d’un stage en Espagne et d’un amical. Il se contentera d'un match de préparation en Corée du Sud le 16 après un petit stage sur place (décollage ce vendredi) avant de rejoindre le Japon, le 17 juillet, cinq jours avant le premier match face au Mexique.

L'objectif? "Sortir des poules".

Le groupe réuni au "Château" se connaît aussi très peu entre les jeunes inexpérimentés, les quelques habitués des Espoirs et les tauliers de plus de 23 ans (Gignac, Thauvin et Savanier). Les états de forme divergent aussi. "On a récupéré des joueurs qui n’ont pas repris alors que d’autres avaient repris depuis dix ou vingt jours, explique Ripoll. Il y a un manque d’homogénéité dans la préparation. On va essayer de compenser avec ceux qui sont plus en retard que les autres."

Il assure n’avoir jamais envisagé un forfait. "Ça a pris du temps, c’était plus compliqué que prévu mais en aucun cas (il n’a pensé au forfait). Les JO, c’est unique hors norme. On a tout de suite qu’on allait y participer." Avec quel objectif? Alors que la génération dorée promettait un beau parcours, l’hétérogénéité de ce groupe laisse planer le doute. Ripoll fixe comme premier objectif de "sortir des poules". Il mise sur ces "circonstances qui font que ça peut avoir un effet fédérateur". "C’est sur ça que je vais miser, insiste-t-il. Ce groupe a une aventure de cinq semaines à vivre."

Les "supers mentalités" de Gignac, Savanier et Thauvin

Il compte aussi sur l’influence des briscards de l’effectif. "Quand vous prenez une liste avec trois joueurs de plus de 23 ans, vous les choisissez avec beaucoup de minutie et de réflexion, conclut-il. Je suis très content de les avoir parmi nous, au-delà de leur compétence footballistique, ce sont des supers mentalités et qui ont été très clairs sur leurs intentions d’y participer, l'envie de transmettre et de fédérer. Ils seront moteurs pour notre groupe."