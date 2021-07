Equipe de France: Savanier prenait "l'apéro au camping" quand Ripoll l’a appelé

Téji Savanier (29 ans), milieu de terrain de Montpellier, a fait part de son énorme fierté d’avoir été appelé en équipe de France olympique pour les JO de Tokyo (23 juillet-8 août). Il ne s’y attendait pas et prenait "l’apéro au camping" quand le sélectionneur Sylvain Ripoll l’a appelé.

Le nom de Téji Savanier (29 ans) avait déjà été associé à l’équipe de France en début de saison dernière. Didier Deschamps, sélectionneur des Bleus, avait même confié suivre ses performances en le qualifiant de joueur "surprenant et intéressant". Mais la marche entre la Ligue 1 et la sélection semblait encore élevée pour lui. Quelques mois plus tard, le joueur de Montpellier a pourtant bien rejoint Clairefontaine, lundi, et revêtira le maillot bleu pour la première fois de sa carrière dans quelques semaines.

Il figure en effet dans la liste de 19 joueurs retenus par Sylvain Ripoll pour participer au tournoi de football des JO de Tokyo (23 juillet au 8 août). "Faire les JO avec l'équipe de France, c'est un rêve, surtout de porter ce maillot un jour, a-t-il confié en conférence de presse ce mardi. C'est une chance, je vais la saisir et donner le maximum."

Il ne s’y attendait pas du tout mais n’a pas hésité une seconde avant de donner une réponse favorable.

"Il (Sylvain Ripoll, ndlr) m'a prévenu deux semaines avant la reprise (avec Montpellier, qui était programmée le 28 juin), a-t-il ajouté. Je n'y pensais pas du tout. Quand le coach m'a appelé, j'étais dans un camping, je faisais l'apéro avec des collègues à moi. J'ai été surpris mais le coach a vu qu'il pouvait me faire confiance."

L’ancien Nîmois ne connaît pas les raisons qui ont poussé Sylvain Ripoll à faire appel à ses services. "Le coach ne m'a pas donné les réponses, a-t-il expliqué. Il m'a juste demandé si j'étais prêt à faire les JO cet été et j'ai donné mon accord sans réfléchir." Sa présence tient beaucoup aux refus de nombreux clubs de libérer leurs joueurs. Montpellier est l’un des rares à avoir joué le jeu et cela fait le bonheur de Savanier, choisi parmi les trois membres de cet effectif à être nés avant 1997 avec Florian Thauvin et André-Pierre Gignac.

"Si on va là-bas, c'est pour rapporter une médaille"

Savanier confie d’ailleurs ne pas connaître "personnellement" l’attaquant des Tigres. "J'ai joué deux fois contre lui, rappelle-t-il. Il peut nous apporter son expérience vécue dans les clubs. Ça va nous servir." Il confie connaître seulement le gardien Paul Bernardoni dans ce groupe très hétérogène en termes d’âge et de préparation.

Mais lui ne vise rien d’autre qu’un podium au Japon. "Ça ne change pas les objectifs, lance-t-il. On a un bon groupe, on s'entend bien. Il faut bien travailler ensemble et faire le meilleur tournoi possible. Si on va là-bas, c'est pour rapporter une médaille. Aller là-bas pour faire joli, ça ne compte pas. C'est dans notre tête de viser ça."

Il ne compte pas galvauder son "énorme fierté" de porter le maillot bleu mais ouvrira grand les yeux pour cet évènement unique, qu'il vivra depuis le village olympique avec ses partenaires. "Je suivais les JO quand j’étais enfant, surtout l'athlétisme, fait-il remarquer. Je n'aurais jamais imaginé faire les JO. Il faut le vivre pleinement, ne rien regretter. On a une chance énorme d'être là. D'être au village olympique, on n'aura jamais l'occasion de revivre ça. On va voir des athlètes de très haut niveau. Ça va être quelque chose de magnifique de vivre avec eux là-bas."