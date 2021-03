Equipe de France: pour Le Graët, la présence de Mbappé aux JO est "un peu utopique"

Actuellement en campagne pour briguer un 4eme mandat à la présidence de la FFF, Noël Le Graët s’apprête à rencontrer prochainement l’attaquant du PSG et des Bleus Kylian Mbappé. Il sera notamment question de la volonté du champion du monde de participer aux Jeux olympiques de Tokyo l’été prochain. Mais le dirigeant breton n’y croit pas trop.

Kylian Mbappé défendra-t-il les couleurs de la France aux JO de Tokyo l’été prochain ? Le star du PSG n’a jamais caché son désir de participer aux Jeux avec les U23 tricolores, initialement prévus en 2020 mais repoussés du 23 juillet au 8 août en raison de la crise sanitaire. Du côté de la Fédération française de football, le discours est moins clair. Au sommet de la pyramide, Noël Le Graët n’a jamais adopté une position claire sur la présence de l’attaquant du PSG au Japon. Après l’avoir exclue ("et pourquoi pas ramener l'équipe de France A à la place de ceux qui se sont qualifiés" ironisait-il début février sur France Info), il a nuancé ses propos mercredi: "Les JO? Je n’en sais rien, en tout cas lui, quand on lui pose la question, il dit 'oui, si on peut', a déclaré Le Graët. Mais c’est difficile entre les matchs de l’équipe de France et ceux du PSG s’ils vont loin (en Ligue des champions). Mais j’ai trouvé très sympa qu’il dise ça."

Une rencontre prévue dans "les prochains jours"

De "difficile", la perspective de voir le champion du monde 2018 au Japon est devenue "utopique." Dans un entretien accordé vendredi au Figaro, le président de la FFF n'est pas loin de fermer le dossier : "Je dois le voir dans les prochains jours, on en discutera ensemble. Déjà, il faut saluer son attitude et voir un garçon aussi courtisé clamer son envie de participer aux JO avec son pays, c’est une chance. Je trouve ça génial et très rafraichissant. Après, est-ce qu’il pourra aller à Tokyo, entre le calendrier du PSG, celui des A avec l’Euro ? Tout cela me parait un peu utopique", estime, très pessimiste, le dirigeant Breton. Pour rappel, si les Bleus vont jusqu’en finale de l’Euro, la compétition s’achèvera le 11 juillet. Les JO de Tokyo débuteront 12 jours plus tard, le 23 juillet.

Mbappé, Le Graët, Macron et les joueurs du PSG lors de la finale de la Coupe de France © ICON Sport