Équipe de France: Rami est "partant" pour les JO de Tokyo

Au micro de RMC ce mardi, Adil Rami s'est proposé pour jouer les JO de Tokyo avec l'équipe de France. Le champion du monde de 35 ans souhaite ainsi aider le sélectionneur Sylvain Ripoll, qui manque de joueurs pour constituer sa liste, à cause des refus exprimés par de nombreux clubs.

La candidature, inattendue, est lancée. Adil Rami a annoncé ce mardi sur RMC son souhait de faire partie de l'équipe de France de football qui disputera cet été les Jeux olympiques de Tokyo: "Je suis partant pour être dans ce groupe France. Je sais que je peux aller en finale et gagner les JO".

Si le défenseur central de 35 ans, champion du monde 2018, se propose, c'est parce qu'il a pris connaissance du casse-tête auquel est confronté le sélectionneur Sylvain Ripoll. Ce dernier a de grandes difficultés à constituer une liste, à cause des réticences de nombreux clubs qui n'ont aucune obligation de libérer leurs joueurs (car la compétition n'est pas inscrite au calendrier de la FIFA, contrairement aux autres tournois internationaux comme l'Euro ou la Coupe du monde).

"On arrivera en finale, c'est sûr"

Pour le tournoi masculin de football aux JO, les sélectionneurs ont la possibilité d'appeler trois joueurs nés après le 1er janvier 1997. Adil Rami postule donc pour occuper une de ces trois places disponibles. "C'est une équipe jeune, j'ai le caractère pour les encadrer", a-t-il estimé, après avoir précisé que son club, Boavista, ne serait pas un obstacle à une convocation.

"C'est quelque chose d'énorme pour moi, pour ma carrière. J'aime mon pays, et je sais que je peux apporter quelque chose en plus à cette équipe", a aussi déclaré le joueur aux 36 sélections, convaincu que son parcours "atypique" va assurer une médaille aux Bleuets. "Si je mets les pieds là-dedans, on arrivera en finale, c'est sûr", a souri Adil Rami, qui va désormais être dans l'attente d'un coup de fil de Sylvain Ripoll.