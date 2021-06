Équipe de France: Rami raconte deux belles anecdotes sur Kanté

Dans Top of the Foot sur RMC, Adil Rami a raconté comment il avait convaincu N'Golo Kanté d'embaucher une femme de ménage, alors que cette idée le dérangeait. L'ancien défenseur de l'OM a aussi révélé que son ex-coéquipier de sélection l'avait cité en exemple dans une interview.

Instant "Père Castor" dans Top of the Foot. À quelques heures du dernier match de préparation de l'équipe de France pour l'Euro, contre la Bulgarie au Stade de France, Adil Rami a livré ce mardi sur RMC deux anecdotes sur N'Golo Kanté vécues en sélection. Le défenseur champion du monde a ainsi confirmé tout ce qu'il se dit sur la personnalité humble de l'infatigable milieu de terrain.

"Un jour, il me demande comment je fais chez moi, si j'ai une femme de ménage, s'est souvenu le consultant de RMC Sport. Je réponds oui. Il me dit: «D'accord, parce que ça me met mal à l'aise». Je lui demande pourquoi, mais j'ai tout de suite compris. Je lui ai dit que j'ai été comme lui. En commençant le football, on était pauvre, on ne connaissait pas ce côté femme de ménage, cuisinier à la maison... Après, je lui ai expliqué que j'avais beaucoup de mal au début. Mais avec le temps, tu comprends que t'en as besoin et que cette dame a peut-être besoin de travailler pour sa famille ou autre".

Kanté a flatté Rami

Adil Rami a donc rassuré N'Golo Kanté en lui disant: "Tu peux la faire travailler et être super sympathique comme je le fais. À chaque fois, je lui dis de prendre son café, de mettre sa musique, de faire ce qu'elle veut quand je ne suis pas là. Tu verras, tu vas t'adapter". Plus tard, de retour avec l'équipe nationale, N'Golo Kanté lui a alors confié qu'il avait fini par embaucher une femme de ménage.

L'ex-défenseur de l'Olympique de Marseille a ensuite raconté que N'Golo Kanté l'avait pris en exemple: "Un jour, il me dit: «J'ai fait une interview et ils m'ont demandé qui étaient mes exemples en joueur. J'ai donné ton nom, parce que ton histoire m'a fait rêver et j'ai commencé à y croire». Ça m'a fait plaisir, c'est flatteur pour moi, c'est extraordinaire. Ça fait partie de mon palmarès, parce que c'est une légende, Kanté", a conclu Adil Rami, qui était agent municipal à Fréjus avant de débuter sa carrière professionnelle au Losc.