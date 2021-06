Equipe de France: retenu par Leeds, Meslier n'ira pas aux JO

International Espoirs, le gardien français de Leeds, Illan Meslier, ne participera pas aux Jeux olympiques de Tokyo cet été, son club n'ayant pas donné son accord.

Il ne sera probablement pas le seul dans cette situation, mais lui est déjà fixé. Gardien de l'équipe de France Espoirs, avec qui il a récemment disputé les quarts de finale de l'Euro U21 en l'absence du Nantais Alban Lafont, retenu par les barrages en L1 avec ?Nantes, Illan Meslier (21 ans) n'ira pas aux Jeux olympiques de Tokyo cet été (22 juillet-8 août) avec les Bleuets.

Pourquoi? Tout simplement parce que son club, Leeds, souhaite l'avoir à disposition pour la préparation estivale. "Leeds refuse (qu'il aille au Japon), explique le jeune portier dans une interview au Télégramme. La période est très mauvaise, je ne peux pas me permettre d'être absent."

L'équipe de France A ? "C'est quand même assez loin"

Et surtout, Meslier n'a pas le choix, puisque le tournoi olympique n'entre pas dans le calendrier Fifa. Par conséquent, les clubs ont le dernier mot sur la participation ou non-participation de leurs joueurs.

Frustré par le revers lors de l'Euro contre les Néerlandais, Meslier - titulaire en Premier League - évoque en outre ses ambitions d'équipe de France A. Sans trop s'enflammer. "C'est quand même assez loin, estime-t-il. Je n'arrive pas encore à m'imaginer en équipe de France A. Quand tu es petit, c'est un rêve et tu te dis que c'est quasiment impossible. Je me focalise surtout sur les Espoirs et sur mes performances individuelles et collectives à Leeds. Ca viendra quand ça viendra si on fait un jour appel à moi. J'ai déjà eu la chance de faire un entraînement avec les A à Clairefontaine, c'était sympa."