Ousmane Dembélé, ce grand fan de Leeds qui réclame des maillots à Meslier

Grand fan de Leeds, Ousmane Dembélé a fait joué ses contacts pour se faire envoyer les maillots de Patrick Bamford et Kalvin Philips. L'intermédiaire n'est autre d'Illan Meslier.

On ignore si son projet de Winchester FC - qui avait donné lieu à une scène devenue mythique durant la Coupe du monde 2018 - aboutira. Mais en attendant, Ousmane Dembélé est surtout un grand fan de Leeds. C'est ce qu'on apprend dans le podcast du club, dont un épisode a été diffusé ce jeudi sur Youtube, avec des questions posées à Patrick Bamford.

L'attaquant de 27 ans raconte que le joueur du Barça lui a réclamé un maillot... par l'intermédiaire d'Illan Meslier, gardien français qui dispute actuellement l'Euro avec les Espoirs. Ce qui a un peu fait halluciner le buteur de l'équipe de Marcelo Bielsa.

"C'est un énorme fan de Leeds, il regarde tous les matchs"

"Après le match de Fulham, il m'a dit 'j'ai besoin de ton maillot s'il te plaît'. Je lui ai dit 'oui, pas de problème. C'est pour qui?' Il m'a répondu Dembélé. J'ai demandé si c'était celui de Barcelone. J'ai dit 'quoi, il veut mon maillot?' Il m'a répondu 'oui il veut le tien et celui de Kalvin (Philips) parce que c'est un énorme fan de Leeds et il regarde tous les matchs'. 'C'est sérieux? Ok mais je veux son maillot en retour'. Et donc l'autre jour sur FaceTime, à minuit, il m'appelle et il me montre le maillot du Barça avec en message 'à mon frère Bamford', signé Dembélé."

Leeds s'est imposé sur la pelouse de Fulham vendredi dernier. C'était le dernier match du club avant la trêve internationale. Meslier a donc croisé Dembélé à Clairefontaine, où les Bleus préparaient les éliminatoires de la Coupe du monde 2022, alors que les Espoirs s'apprêtaient à débuter leur Euro.