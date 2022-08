Fantastique triplé français aux championnats d'Europe de triathlon

Le triathlon français est au sommet de l'Europe. Ils avaient annoncé qu'ils seraient prêts, les Français ont assumé pour signer un incroyable triplé lors des championnats d'Europe de Munich.

Léo Bergère, Pierre Le Corre et Dorian Conninx ont terminé, dans l'ordre, premier, deuxième et troisième du triathlon des championnats d'Europe de Munich ce samedi. Un triplé historique pour l'équipe de France de triathlon, à moins de deux ans des Jeux de Paris. Si Léo Bergère et Pierre Le Corre ont terminé seuls en première et deuxième position, Dorian Conninx a dû s'arracher jusque dans les derniers mètres pour se défaire du Hongrois Csongor Lehmann.

Les Français avaient prévenu qu'ils seraient ambitieux sur ces championnats d'Europe, ils ont assumé, en patrons.

Emma Lombardi a sauvé l'honneur chez les femmes

Dans un jour sans, Léonie Periault (28e) et Cassandre Beaugrand (5e) n'ont pas réussi à monter sur le podium, au contraire d'Emma Lombardi, 20 ans, qui décroche le bronze pour son premier championnat international chez les séniors:

"Je n'en reviens pas, un podium européen en élite, c'est génial, déclarait Lombardi au micro de France Télévisions. J'ai eu un départ en natation très mauvais. Derrière, j'ai dû batailler pour remonter. Je savais que ç'allait être la bataille et qu'il fallait gérer avec la montée. J'ai essayé de rester placée au maximum pour ne pas subir les changements de rythme et imposer le mien." Avec le podium, à 20 ans, d'Emma Lombardi, et le triplé historique chez les hommes, aucun doute, le triathlon français peut voir Paris 2024 avec ambition.