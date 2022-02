Guerre en Ukraine: les Russes pourront participer aux Jeux paralympiques

Les athlètes russes pourront participer aux Jeux paralympiques (4-13 mars) malgré la violation de la trêve olympique par la Russie qui a déclenché la guerre en Ukraine, jeudi.

Les athlètes russes seront autorisés à participer aux prochains Jeux paralympiques (4-13 mars) de Pékin, malgré la violation de la trêve olympique de la Russie. Jeudi, Vladimir Poutine, président russe, a déclaré la guerre à l’Ukraine, jeudi, en bombardant plusieurs villes ukrainiennes et en engageant des combats à la frontière. La trêve olympique a été adoptée dans une résolution de l’ONU pour la période débutant sept jours avant les JO de Pékin (du 4 au 20 février) et une semaine après la fin des jeux paralympiques. Elle correspond à une période de paix que les Etats membres s’engagent à respecter.

Discussions avec l'Ukraine et la Russie

Sa violation par la Russie a jeté un doute sur la présence de la délégation des 71 athlètes sélectionnés pour y participer sous la bannière comité olympique russe (ROC). Le Comité international paralympique a publié un message jeudi dans lequel il indique avoir entrepris des discussions avec des responsables russes et ukrainiens.

"L'IPC dialogue avec les comités paralympiques ukrainien et russe avant les Jeux paralympiques d'hiver de Pékin 2022, a déclaré l'IPC dans un communiqué. En tant qu'organisation politiquement neutre, l'IPC reste concentré sur les Jeux à venir plutôt que sur la situation actuelle. La trêve Olympique démontre la pertinence des Jeux Olympiques et Paralympiques pour rassembler le monde dans une compétition pacifique, offrant l'espoir d'un avenir meilleur."

La position de l'IPC intervient malgré la publication par le Comité international olympique d'une déclaration condamnant la guerre menée par Poutine, qui a assisté à la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques d'hiver au début du mois. "Le CIO condamne fermement la violation de la trêve olympique par le gouvernement russe, a déclaré l’instance dans un communiqué. Le président du CIO, Thomas Bach, réitère son appel à la paix, qu'il a exprimé dans ses discours lors de la cérémonie d'ouverture et de la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques. Le CIO est profondément préoccupé par la sécurité de la communauté olympique en Ukraine. Elle a mis en place un groupe de travail chargé de suivre de près la situation et de coordonner l'aide humanitaire aux membres de la communauté olympique en Ukraine, dans la mesure du possible."