JO 2022: pourquoi les athlètes russes participent sous l’acronyme ROC

Si la Russie est interdite de participer aux Jeux Olympiques, 212 athlètes sont bien présents pour les épreuves des JO d’hiver de Pékin sous l’acronyme ROC, comme c’était le cas lors des JO de Tokyo, l’été dernier.

C’est une sorte d'écran de fumée disciplinaire. Comme l’été dernier à Tokyo, la Russie est officiellement absente des JO d’hiver qui se déroulent actuellement à Pékin. Les athlètes russes sont pourtant en nombre (212 au total) sur les sites qui accueillent les épreuves. Ils sont rassemblés sous l’acronyme ROC, pour Russian Olympic Committee, une bannière neutre qui masque la référence à leur pays.

Le drapeau est d’ailleurs banni. A la place des trois bandes blanche, bleue et rouge, une flamme de la même couleur au-dessus des anneaux olympiques. L’hymne de la nation dirigée par Vladimir Poutine ne retentit pas non plus. Comme à Tokyo, il est remplacé par un extrait du Concerto n°1 pour piano de Piotr Tchaïkovski. Le chef d’Etat a donc assisté à la parade de ses compatriotes lors de la cérémonie d’ouverture (snobée par de nombreux pays occidentaux mais pas par la Russie, pays ami de la Chine) sans les attraits du pays.

Un problème avec le test antidopage d'un athlète ROC, ce mercredi

Mais pourquoi tout cela? Fin 2020 le tribunal arbitral du sport (TAS) a prononcé l’exclusion de la Russie pour toutes les grandes compétitions internationales pendant deux ans. Le résultat d’une enquête retentissante de l’Agence mondiale antidopage (AMA) qui a mis en évidence un "système de dopage d’Etat" sur 30 sports entre 2011 et 2015. Les services secrets russes (FSB) étaient impliqués et remplaçaient des échantillons de sportifs dopés par des fioles d’urine propres durant les Jeux olympiques d’hiver de Sotchi, en 2014. Le pays n’a jamais reconnu ce dopage institutionnalisé.

La sanction prive ainsi les athlètes de Jeux olympiques jusqu’à la fin de l’année 2022, mais aussi de toutes les compétitions décernant un champion du monde comme les Mondiaux d'athlétisme et de natation. Pour pouvoir participer sous la bannière ROC, les athlètes ne doivent jamais avoir été convaincus de dopage auparavant. Ce mercredi, le sigle ROC et le mot dopage se retrouvent associés puisque, selon The Inside Game, la cérémonie de remise des médailles de l’épreuve de patinage par équipes a été reportée en raison d’un problème sur le test antidopage d’un membre de l’équipe russe avant les Jeux olympiques. De l’équipe ROC, plutôt.