Guerre en Ukraine: Vasyl Kravets, joueur ukrainien de Gijon, veut aller combattre

Vasyl Kravets (24 ans) est prêt à délaisser les terrains de football pour le champ de bataille. Dans une interview accordée à Marca, le défenseur du Sporting Gijon (Liga 2) a confié sa volonté d’aller se battre pour défendre son pays, l’Ukraine, attaqué par la Russie depuis jeudi.

"Je veux faire la guerre et aider mon peuple"

"Je dis la vérité: je veux faire la guerre et aider mon peuple, a déclaré le joueur prêté par Leganes. Mais je ne peux pas aider parce que je ne sais pas comment tirer, se déplacer, recharger une arme, mais la vérité est que je veux aider. Si je pouvais y aller, j'irais au front pour défendre mon territoire. C'est obligatoire pour le cœur des Ukrainiens."

"Nous sommes dans la m…, poursuit-il. Ils tuent des gens, des civils, dans les hôpitaux. Tout est de la faute de Poutine, je ne veux pas dire que c'est la faute de la Russie, mais de Poutine. Nous sommes un pays qui veut vivre en paix. Nous ne voulons attaquer personne, nous voulons vivre bien et en paix."

Il s’est également confié aux radios espagnoles, Cadena Ser et Cadena Cope, sur la situation intenable vécue par ses proches sur place. "Ma famille ne peut pas quitter la maison, explique-t-il. J'ai pu leur parler, je le fais toutes les heures ou toutes les deux heures. Je m'entraînais normalement et ma tête était concentrée sur les choses en dehors du terrain. Je ne peux pas y aller. Je suis footballeur, je ne sais pas tirer, mais si l'Ukraine a besoin de moi, je viens. J'ai un contrat avec le Sporting. Maintenant, tout le monde est inquiet depuis qu’ils (les Russes) sont entrés (dans certaines régions de l’Ukraine) il y a neuf ans. L'Europe et l'Amérique doivent tout arrêter. Poutine ne veut pas parler à l'Ukraine, mais il a parlé à la France. J'espère que ce sera fini demain et que nous pourrons vivre normalement. Nous allons défendre notre pays. Ils (les Russes) entrent tête baissée et ne savent pas où ils vont. Ils vont dans un autre pays pour tuer des gens."