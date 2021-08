Hand: médaille assurée pour les Bleus, en finale pour reconquérir l’or olympique

L’équipe de France de handball a battu dans la douleur l’Egypte (27-23) jeudi en demi-finale des Jeux olympiques 2021 de Tokyo. Les partenaires de Nikola Karabatic disputeront samedi à 14h leur 4eme finale olympique de rang. Ils peuvent rêver d’une troisième médaille d’or après 2008 et 2012.

Quatre à la suite pour les Bleus qui ne laissent jamais leur place en finale olympique ! Depuis 2008, l’équipe de France a toujours atteint la dernière marche aux JO. Ce sera encore le cas aux Jeux 2021 de Tokyo, même si l'équipe de France a eu de sacrées sueurs froides face à l’Egypte en demi-finale. Mais seule la victoire est belle et on ne retiendra que le succès des joueurs de Guillaume Gille 27-23, décrochant leur quatrième finale de suite aux JO. Exceptionnel.

Le Danemark ou l'Espagne en finale

Samedi à 14h, les Bleus viseront l’or face au vainqueur de l’autre demie entre l’Espagne et le Danemark. Ils pourraient d'ailleurs retrouver les Danois, leurs bourreaux à Rio il y a cinq ans (28-26). Au Brésil, les Experts, déchus de leurs deux titres olympiques conquis en 2008 à Pékin et 2012 à Londres, avaient dû se contenter de l’argent. Si on a arrêté de leur donner des surnoms depuis, la gagne est toujours en eux.

Une défense de fer

Mais rien n’est simple et la quête d’une troisième médaille d’or olympique passera par un match de costaud et une entame de match plus réussie que face aux Egyptiens. Menés 5-1, les Bleus ont dû se retrousser les manches pour revenir au score avant de trembler presque jusqu’au bout. Il faut ainsi attendre la 6eme minute en deuxième période pour voir les Bleus avec deux buts d’avance grâce à un penalty d’Hugo Descat (16-14). Mais grâce à une défense en béton armé à l'image du gros travail de Cesc Fabregas, les Tricolores ont finalement pris les devants en fin de renconte. "Cette équipe a montré du caractère tout au long de cette compétition, note Olivier Girault sur RMC. Elle est montée en puissance et elle a surtourt cru en elle. C'est une équipe de France retrouvée et c'est tout logiquement qu'elle va en finale."