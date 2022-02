Jeux olympiques: David Lappartient et Martin Fourcade entrent au CIO

Le président de l'Union cycliste internationale David Lappartient et l'ancien biathlète Martin Fourcade rejoignent au sein du Comité international olympiques leurs compatriotes Guy Drut et Jean-Christophe Rolland.

Le président de l'Union cycliste internationale David Lappartient a été élu ce samedi membre du Comité international olympique, tout comme Martin Fourcade qui avait remporté jeudi l'élection à la commission des athlètes de l'instance olympique. Les deux Français rejoignent au sein de l'organisation l'ancien champion olympique du 110m haies Guy Drut, élu depuis 1996, et l'ex-médaillé d'or d'aviron Jean-Christophe Rolland, qui siège au CIO depuis 2017.

Fourcade largement choisi

Concernant David Lappartient, les membres de la 139e session réunis à Pékin, à la veille de la clôture des Jeux d'hiver, ont suivi par 68 voix pour et 4 contre la proposition formulée en décembre dernier par la commission exécutive. Le dirigeant de 48 ans, à la tête de l'UCI depuis 2017 et réélu l'an dernier pour quatre ans supplémentaires, est désigné pour huit ans renouvelables. De son côté, par 75 suffrages pour et aucun contre, Martin Fourcade intègre officiellement le CIO après avoir été choisi par une majorité de participants aux Jeux olympiques 2022 pour siéger pendant huit ans à la commission des athlètes, auprès de l'ex-skieuse suédoise Frida Hansdotter.

"Hier (vendredi), cela a été la dernière journée de ma vie en tant que champion. Je suis désormais membre du CIO et j'ai hâte de travailler avec vous", a-t-il commenté. Dans sa carrière, Dans sa carrière, Fourcade a remporté cinq titres olympiques, 13 titres mondiaux, sept fois de suite le classement général de la Coupe du monde et un total de 83 succès individuels en Coupe du monde.

Il n’a pas tardé à faire part de son engagement dans plusieurs thématiques, comme la lutte antidopage : "Ça me tient à cœur, j’ai beaucoup parlé durant ma carrière de cette envie d’avoir un sport propre (…) j’ai combattu ce sujet tout au long de ma carrière."