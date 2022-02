JO 2022: "Je paraissais minable", Fillon Maillet confie avoir souffert de la comparaison avec Fourcade

Le biathlète français Quentin Fillon Maillet, qui a remporté cinq médailles (dont deux en or) aux JO 2022 de Pékin, a admis ce samedi dans "Les Grandes Gueules du Sport" sur RMC avoir souffert de la comparaison avec Martin Fourcade, pour lequel il a un "énorme respect".

D'abord jeune équipier, ensuite rival, puis successeur... Double champion olympique de biathlon et triple médaillé d'argent aux JO d'hiver 2022 à Pékin, Quentin Fillon Maillet (29 ans) a constamment été comparé à Martin Fourcade (33 ans) depuis le début de sa carrière. Ce qui lui a "posé problème", même s'il a beaucoup appris auprès de celui qui a triomphé quatre ans auparavant à Pyeongchang. "On est deux personnes différentes", explique le biathlète de 29 ans, invité samedi des Grandes Gueules du Sport sur RMC.

"Quand j'ai commencé à performer et que je fais mon premier top 10, pour moi c'est exceptionnel. Mais Martin avait tellement banalisé l'exploit avec des victoires, des globes de cristal et des médailles aux Jeux olympiques que je paraissais minable avec ma 10e place. Ça a été assez dur à vivre", confie-t-il.

"C'est mon rêve, pas celui de Martin Fourcade n°2"

Cette contrariété semble désormais avoir disparu, grâce aux succès notamment: "Maintenant, je vis à travers mes performances et mes rêves. Je ne veux pas rouler sur les plates-bandes de Martin. Il a sa carrière, j'ai un énorme respect pour lui. Je trace ma route, il trace la sienne, je fais du sport pour moi. Cette comparaison d'un athlète à un autre... Chacun a son évolution, chacun mûrit à sa vitesse. Je mûris peut-être plus tard que Martin Fourcade, qui a éclos et fait des performances hors du commun bien plus tôt que moi. Mais le but de ma vie, depuis que j'ai 10 ans, c'est de réaliser ce que je fais aujourd'hui. C'est mon rêve, pas celui de Martin Fourcade numéro deux".

Son propos ne vise toutefois pas à balayer tout ce qu'il a pu vivre aux côtés de Fourcade. "On a évolué ensemble, rappelle-t-il. J'ai eu une vraie chance de rentrer dans son équipe. C'était une mine d'or pour moi, de se préparer, de vivre et de concourrir avec le meilleur athlète du monde dans son équipe. Ça a été un avantage considérable par rapport à bien d'autres nations. C'était extraordinaire, il a tellement apporté au biathlon français et à moi".