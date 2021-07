Jeux olympiques (J9) en direct: Manaudou veut récupérer sa médaille d'or

Après un samedi très faste fait de six médailles dont une en or, la délégation française rêve encore de titre ce dimanche, aux JO 2021 de Tokyo. La plus grande chance repose sur Florent Manaudou en 50m nage libre.

Retour sur les médailles français de samedi Avec un judo qui triomphe face au Japon et de l'argent à gogo



Le programme des français par ordre d’entrée en lice 00h30 : Romain Langasque, Antoine Rozner (golf) 00h45 : Karim Laghouag, Nicolas Touzaint, Christopher Six (équitation) 2h : Jean Quicampoix et Clément Bessaguet (tir) 2h10 : Alexandra Tavernier (athlé - marteau)

2h50 : Yanis Esmeralda David (athlé - longueur) 3h30 : Florent Manadou (natation)

4h05 : France-Brésil (volley) 4h20 : Anthony Jeanjean (BMX freestyle) 3h45 : Enzo Lefort, Julien Mertine, Maxime Pauty (escrime) 6h24 : Mourad Aliev (boxe)

7h30 : Alexandre Cassin, Simon Gauzy, Emmanuel Lebesson (tennis de table) 9h15 : Norvège-France (hand) 12h15 : Demi-finale du 100m homme si qualification (Jimmy Vicaut) 12h25 : Mélanie De Jesus Dos Santos (gym) 13h20 : Rouguy Diallo (athlé – triple saut)

13h25 : Gabriel Tual dans la 2e série à 13h35, Pierre-Ambroise Bosse dans la 3e à 13h45 (athlé – 800m) 14h05 : Wilfried Happio dans la 3e à 14h05, Ludvy Vaillant dans la 1ere série (athlé – 400m haies)

14h50 : Finale du 100m homme si qualification (Jimmy Vicaut)



Le programme du jour A ne pas rater, la finale du 50m nage libre avec Manaudou à 3h33. Avant cela, match important des Bleus du volley face au Brésil, avec une place en quart à aller chercher. La journée se bouclera sur la finale du 100m en athlétisme avec, espérons-le, Jimmy Vicaut. >>> tout le programme de la journée



Le tableau des médailles Et ça va mieux pour les Bleus, après la splendide moisson de samedi. + une place, avec le huitième rang pour 19 médailles, dont quatre en or



Suite de la moisson tricolore à Tokyo? Bonsoir à tous et bienvenue pour cette neuvième journée pleine des Jeux olympiques 2021 de Tokyo. On espère une jolie moisson ce dimanche, même s'il sera dur de faire aussi bien que samedi!