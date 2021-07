JO 2021: le programme de ce dimanche 1er août avec Manaudou, Vicaut et Bosse

Au lendemain d'une très belle journée, la délégation française aura de nouvelles chances de médailles ce dimanche aux JO de Tokyo 2021. Florent Manaudou sera la tête d'affiche sur 50m nage libre alors qu'un nouveau titre sera espéré en escrime.

La France ne fera sans doute pas mieux que ce samedi avec ses six médailles mais le dimanche 1er août annonce un nouveau programme alléchant. Florent Manaudou, champion olympique à Londres en 2012 sur 50m nage libre, tentera de réussir son come-back en décrochant l'or sur la même distance, lui qui a réussi le deuxième temps des demi-finales (21''53). Son principal concurrent au titre sera l'Américain Caleb Dressel, par ailleurs auteur du record du monde sur 100m papillon dans ces Jeux. La finale est prévue à 3h30.

En athlétisme, ils sont six à viser une finale

Les regards seront ensuite tournés vers le stade olympique où Tavernier, David, Bosse et Vicaut viseront la finale, respectivement sur le marteau, la longueur, le 800m et le 100m. Le sprinteur disputera son éventuelle finale plus tard dans la journée (14h50), en cas de qualification. Une autre médaille surprise pour la France pourrait tomber en athlétisme avec Rouguy Diallo sur le triple saut, malgré son 10e rang lors des qualifications. Happio et Vaillant tenteront, juste avant la grande finale du 100m, de franchir le cap des demi-finales du 400m haies.

Cette nuit, Mourad Aliev tentera d'enchaîner dans son quart de finale des super lourds hommes face au Britannique Frazer Clarke (6h24), après sa victoire sur Zukhurov. Un peu plus tôt, Anthony Jeanjean visera une première médaille pour le vélo français, en BMX freestyle.

Encore une médaille en escrime?

Autre temps fort de la nuit, l'équipe de France de fleuret fera son entrée en lice en quart de finale et visera également la médaille, au lendemain de l'argent récolté par les femmes en sabre, alors que la finale aura lieu plus tard dans la journée (12h50 heure française). Quelques instants plus tôt, la finale des barres asymétriques en gymnastique débutera avec l'espoir français Mélanie De Jesus Dos Santos, repêchée après le forfait de Simone Biles.

Dans les sports collectifs, l'équipe de France de handball bouclera dans la matinée sa phase de groupes avec un choc face à la Norvège. Déjà qualifiés pour les quarts, les Bleus n'ont besoin que d'un nul pour assurer la première place. En tennis de table, l'épreuve par équipes concernera également la France et le trio Alexandre Cassin - Simon Gauzy - Emmanuel Lebesson.

Le programme du dimanche 1er août :



ATHLETISME



2h10 : Qualification du marteau dame (Alexandra Tavernier)

2h40 : Qualification du 3000m steeple dame

2h50 : Qualification de la longueur dame (Yanis Esmeralda David)

3h35 : Finale du poids dame

3h40 : Qualification du marteau dame

3h45 : Qualification du 400m homme

12h10 : Finale de la hauteur homme

12h15 : Demi-finale du 100m homme (Jimmy Vicaut)

12h45 : Demi-finale du 100m haies dame

13h20 : Finale du triple saut dame (Rouguy Diallo)

13h25 : Demi-finale du 800m homme (Pierre-Ambroise Bosse dans la 3e à 13h45, Gabriel Tual dans la 2e série à 13h35)

14h05 : Demi-finale du 400m haies homme (Wilfried Happio dans la 3e à 14h05, Ludvy Vaillant dans la 1ere série)

14h50 : Finale du 100m homme (Jimmy Vicaut ?)



BADMINTON



6h : Demi-finale simple homme

13h30 : Finale pour le bronze simple dame

13h30 : Finale simple dame



BASKETBALL



3h : Phase de poule dames (Canada-Espagne)

6h40 : Phase de poule hommes (Argentine-Japon)

10h20 : Phase de poule hommes (Espagne-Slovénie)

14h : Phase de poule dames (République tchèque-Serbie)



BOXE



4h : Quart de finale des mouches dames (-51kg)

4h30 : Quart de finale des plumes hommes (-57kg)

5h03 : Demi-finale des mi-moyens hommes (-69kg)

5h18 : Quart de finale des moyens hommes (-75kg)

5h51 : Demi-finale des mi-lourds hommes (-81kg)

6h06 : Quart de finale des super lourds hommes (+91kg) (Mourad Aliev à 6h24)

10h : Quart de finale des mouches dames (-51kg)

10h30 : Quart de finale des plumes hommes (-57kg)

11h03 : Demi-finale des mi-moyens hommes (-69kg)

11h18 : Quart de finale des moyens hommes (-75kg)

11h51 : Demi-finale des mi-lourds hommes (-81kg)

12h06 : Quart de finale des super lourds hommes (+91kg)



CYCLISME-BMX



3h10 : Finale freestyle dames

4h20 : Finale freestyle hommes (Anthony Jeanjean)



EQUITATION



00h45 : Cross du concours complet individuel et par équipe (Karim Laghouag, Nicolas Touzaint, Christopher Six)



ESCRIME



2h : 1/8e de finale fleuret hommes par équipes (Enzo Lefort, Julien Mertine, Maxime Pauty à 3h45)

3h45 : Quart de finale fleuret hommes par équipes

6h40 : Demi-finale fleuret hommes par équipes

11h30 : Finale pour le bronze fleuret hommes par équipes

12h50 : Finale fleuret hommes par équipe



GOLF



00h30 : Quatrième jour hommes (Romain Langasque, Antoine Rozner)



GYMNASTIQUE ARTISTIQUE



10h : Finale individuelle sol hommes

10h45 : Finale individuelle saut dames

11h30 : Finale cheval d'arçon hommes

12h25 : Finale barres asymétriques dames (Mélanie De Jesus Dos Santos)



HALTEROPHILIE



6h50 : Groupe B dames -76kg

12h50 : Groupe A dames -76kg



HANDBALL



2h : Phase de groupe hommes (Portugal-Japon)

4h : Phase de groupe hommes (Egypte-Bahrein)

7h15 : Phase de groupe hommes (Espagne-Argentine)

9h15 : Phase de groupe hommes (Norvège-France)

12h30 : Phase de groupe hommes (Allemagne-Brésil)

14h30 : Phase de groupe homme (Danemark-Suède)



LUTTE



4h : 1/8e de finale greco-romaine hommes -60kg

4h : 1/8e de finale libre dames -76kg

4h : 1/8e de finale greco-romaine hommes -130kg

5h20 : 1/4 de finale greco-romaine hommes -60kg

5h20 : 1/4 de finale libre dames -76kg

5h20 : 1/4 de finale greco-romaine hommes -130kg

11h15 : Demi-finales greco-romaine hommes -60kg

11h35 : Demi-finales greco-romaine hommes -130kg

11h55 : Demi-finales libre dames -76kg



NATATION



3h30 : Finale 50m nage libre hommes (Florent Manadou)

3h37 : Finale 50m nage libre dames

3h44 : Finale 1500m nage libre hommes

4h15 : Finale 4x100m 4 nages dames

4h36 : Finale 4x100m 4 nages hommes



PLONGEON



8h : Finale 3m dames



TENNIS



5h : Finale simple hommes

5h : Finale double dames

5h : Finale double mixte



TENNIS DE TABLE



3h : 1/8e de finale par équipes hommes

3h : 1/8e de finale par équipes dames

7h30 : 1/8e de finale par équipes hommes (Alexandre Cassin, Simon Gauzy, Emmanuel Lebesson à 7h30)

7h30 : 1/8e de finale par équipes dames

12h30 : 1/8e de finale par équipes hommes

12h30 : 1/8e de finale par équipes dames



TIR A L’ARC



3h : 1/8e de finale par équipes hommes

3h : 1/8e de finale par équipes dames

7h30 : Quart de finale par équipes hommes

7h30 : Quart de finale par équipes dames

12h30 : Quart de finale par équipes hommes

12h30 : Quart de finale par équipes dames



TIR



2h : Epreuve de précision 25m pistolet hommes (Jean Quicampoix et Clément Bessaguet)



VOILE



5h : Course 10 Nacra 17 mixte (Quentin Delapierre-Manon Audinet)

5h : Course 7 470 dames (Camille Lecointre et Aloise Retornaz)

5h10 : Course 7 470 hommes (Kévin Péponnet et Jérémie Mion)

5h55 : Course 11 Nacra 17 mixte

6h15 : Course 8 470 dames (Camille Lecointre et Aloise Retornaz)

6h25 : Course 8 470 hommes (Kévin Péponnet et Jérémie Mion)

6h50 : Course 12 Nacra 17 mixte

7h30 : Medal Race Laser hommes (Jean-Baptiste Bernaz)

8h : Course 9 Finn hommes

8h30 : Medal Race Laser radial dames (Marie Bolou)

9h15 : Course 10 Finn hommes



VOLLEY



2h : Phase de poule hommes (Pologne-Canada)

4h05 : Phase de poule hommes (Brésil-France)

7h20 : Phase de poule hommes (Russie-Tunisie)

9h25 : Phase de poule hommes (Italie-Venezuela)

12h40 : Phase de poule hommes (Japon-Iran)

14h45 : Phase de poule hommes (USA-Argentine)



BEACH VOLLEY



2h : 1/8e de finale hommes

2h : 1/8e de finale dames

6h : 1/8e de finale hommes

6h : 1/8e de finale dames

10h : 1/8e de finale hommes

10h : 1/8e de finale dames

14h : 1/8e de finale hommes

14h : 1/8e de finale dames