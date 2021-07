Jeux olympiques: la "fierté" de Savanier de représenter la France au Japon

Appelé en équipe de France pour participer au tournoi olympique de football cet été, le Montpelliérain Téji Savanier (29 ans) a raconté sa surprise et sa joie de porter le maillot bleu aux Jeux.

Il a 29 ans, il n'a jamais eu la moindre sélection en équipe de France, même chez les jeunes, et il n'a pas l'habitude de s'éloigner de son Montpellier natal. Mais dans quelques semaines, Téji Savanier va s'envoler pour Tokyo et les Jeux olympiques.

Alors que la FFF et le sélectionneur des Espoirs Sylvain Ripoll ont eu bien du mal à monter une liste de 22 joueurs pour les JO, le milieu du MHSC a lui immédiatement accepté de prendre part à l'aventure, en tant que joueur né avant 1997 - comme André-Pierre Gignac et Florian Thauvin. Et son club a joué le jeu, en acceptant de le libérer.

"Téji Savanier partir au Japon, je n’aurais jamais imaginé ça"

"J’ai ressenti une énorme fierté, confie Savanier dans une vidéo diffusée par le club héraultais. Je n’y croyais pas au départ quand le sélectionneur m’a appelé. Les JO, c’est un truc que je ne n’aurais jamais imaginé faire de toute ma vie. C’est une énorme fierté de représenter mon pays et la ville de Montpellier."

Et le droitier de raconter le moment où son téléphone a vibré: "J’étais en train de faire l’apéro et de regarder la Belgique, s'amuse-t-il. Mes premiers mots ont été 'je n’y crois pas'. Le sélectionneur m’a bien expliqué après, c’est un rêve pour moi."

Car les Jeux, ce ne sont pas que les matchs, en l'occurence ceux contre le Mexique, l'Afrique du Sud et le Japon au premier tour. "Le foot passe presque en dernier dans les JO, explique Savanier. Je ne peux même pas imaginer ce qu’il va se passer là-bas, c’est incroyable. J’espère le vivre pleinement et me régaler. Je suis prêt, mais je ne sais pas l’émotion que je vais avoir. La Marseillaise aux JO, ça va être spécial. Est-ce que je vais la chanter? Je la chanterai à Tokyo, oui. (…) Téji Savanier partir au Japon, je n’aurais jamais imaginé ça. Ça va être un régal."