JO 2020: la flamme est arrivée à Tokyo à huis clos

A deux semaines du début des Jeux olympiques (23 juillet-8 août), la flamme est arrivée à Tokyo, vendredi pour une cérémonie à huis clos. Jeudi, les organisateurs ont annoncé ques épreuves se dérouleraient sans spectateur.

La flamme olympique est arrivée à Tokyo vendredi pour une cérémonie dans un stade vide, au lendemain de la décision des autorités japonaises et des organisateurs des JO d'interdire les spectateurs sur la plupart des sites par crainte du Covid 19. A exactement deux semaines de la cérémonie d'ouverture des Jeux prévue le 23 juillet, la flamme olympique a été portée sur scène dans une lanterne et remise symboliquement à Yuriko Koike, la gouverneure de Tokyo.

La gourveneure de Tokyo Yuriko Koike © AFP

Les organisateurs de Tokyo 2020 et les responsables japonais ont annoncé jeudi soir leur décision d'interdire aux spectateurs d'assister aux épreuves sportives dans la capitale. Le public devrait être autorisé sur certains sites hors de Tokyo, comme dans le département de Fukushima. Cela signifie que les JO 2020 reportés à cet été pour cause de pandémie seront les premiers de l'histoire olympique à se dérouler en grande partie à huis clos.

>> Suivez toutes les infos sur les JO EN DIRECT

Celui-ci a été décidé en lien avec la décision du gouvernement japonais de réinstaurer un état d'urgence sanitaire - le quatrième depuis le début de la pandémie - à Tokyo jusqu'au 22 août. Les Jeux doivent s'achever le 8 août. Le relais de la flamme olympique était censé susciter de l'enthousiasme, mais il a été interdit sur la voie publique dans plusieurs départements et à Tokyo même. A la place, de petite

Vendredi, cinq trompettistes masculins en costume ont joué une mélodie entraînante, sous un kiosque qui les abritait de la bruine, devant les médias et une poignée d'officiels. Mais les tribunes sont restées vides au stade du parc olympique de Komazawa, dans la banlieue sud de la capitale, qui avait été construit pour les Jeux olympiques de Tokyo en 1964.

Un "crève-coeur"

"Je suis heureuse que nous accueillions le relais de la flamme avec ces héritages que nous montrons fièrement chez nous et à l'étranger", a déclaré Mme Koike. Mais la gouverneure de Tokyo, qui a récemment été hospitalisée pour épuisement, a toussé trois fois pendant son bref discours et plusieurs fois par la suite. Jeudi, elle avait estimé que le huis clos pendant les JO à Tokyo était un "crève-coeur", tout en appelant les habitants à suivre les compétitions chez eux "de manière sûre".

En annonçant l'état d'urgence, le Premier ministre japonais Yoshihide Suga avait souligné la nécessité "d'éviter que les infections ne se propagent à nouveau dans tout le Japon, compte tenu de l'impact des nouveaux variants". Le Delta, plus contagieux, représenterait désormais environ 30% des cas au Japon. Alors que l'archipel nippon a été relativement épargné jusqu'ici par la pandémie de Covid-19, avec moins de 15.000 décès officiellement recensés depuis début 2020, son programme de vaccination n'a accéléré qu'à partir de mai. À peine plus de 15% de la population a été entièrement vaccinée jusqu'à présent, et des experts craignent que le variant Delta ne provoque une nouvelle vague susceptible de submerger les hôpitaux du Japon.