Jeux olympiques: Mkheidze, Aït Saïd... ce qu’il faut retenir de la première journée

La première journée des Jeux olympiques de Tokyo a été assez contrastée pour l'équipe de France. Si les Bleus ont ouvert leur compteur de médailles avec le bronze pour le judoka Luka Mkheidze, la paire de double Mahut-Herbert et les nageuses du relais 4x100m sont déjà éliminées. Samir Aït Saïd, porte-drapeau la veille, s'est qualifié pour la finales des anneaux.

LA MEDAILLE DU JOUR

Avec le bronze, le judoka Luka Mkheidze ouvre le compteur des Bleus

Il n’était pas le plus attendu du jour, mais c’est bien lui, Luka Mkheidze, judoka né en Géorgie, qui a gagné la première médaille de l’équipe de France lors de ces Jeux olympiques de Tokyo. Le plus petit des athlètes de la délégation tricolore (1,60m) a décroché le bronze chez les -60 kg, une catégorie qui attendait une médaille olympique depuis Thierry Rey en 1980. Pour ses premiers Jeux, le pensionnaire de Sucy Judo, 25 ans, a battu le Coréen Kim Won-jin au golden score après avoir été vaincu en demi-finales par le Taïwanais Yung Wei Yang. "Le parcours que j’ai eu dans ma vie, tous les jours, cela m’a donné envie de me battre, a déclaré sur RMC celui qui a fui son pays, la Géorgie, avec toute sa famille en 2009. C’est aussi grâce à cela que je suis là aujourd’hui. Je me suis battu et je n’ai jamais rien lâché."

LES BONS POINTS

Handball : les Bleus lancent idéalement leurs Jeux

L’équipe de France n’a pas trébuché pour son entrée en lice dans ce tournoi olympique. Opposés à l’Argentine, les joueurs de Guillaume Gille ont battu l’Argentine (33-27). Emmenés par un excellent Melvyn Richardson (7 tirs, 7 buts), les vice-champions olympiques débutent idéalement la compétition. "On a des forces à tous les postes, on est capables de les doubler voire de les tripler, à nous de continuer sur cette lancée. On peut faire de très belles choses si tout fonctionne", promet le joueur de Montpellier. Prochain rendez-vous pour les partenaires de Nikola Karabatic, lundi face au Brésil.

Gymnastique : les belles promesses d’Aït Saïd

Maudit avec les Jeux en raison d’une grave blessure en 2016, Samir Aït Saïd a vaincu le mauvais sort. S’il est encore loin d’avoir gagné une médaille, il n’a pas manqué ses débuts aux anneaux dans le tournoi olympique de gymnastique. Solide, le porte-drapeau de la délégation française a pris la 3eme place du classement provisoire, assurant ainsi sa place pour la finale le 2 août.

Basket 3x3 : les Bleues relèvent la tête

Pour sa première apparition aux Jeux, le basket 3x3 féminin a offert des émotions contrastées aux Tricolores. Sous les yeux d’Emmanuel Macron, elles ont d’abord chuté face aux Américaines (17-10). "Je leur ai dit que c’était sans doute le match de la finale, le seul qu’elles avaient le droit de perdre, a commenté le président de la République. La vraie finale, elles la gagneront." Plus tard dans la journée, les Bleues, qui disputaient un 2e match face à l’Italie, ont montré qu’elles avaient du caractère. D’abord menées, elles se sont imposées 19-16 et se sont ainsi relancées dans la course à la qualification.

Natation : Marchand s’offre une finale en 400m quatre nages

A 19 ans, Léon Marchand a tout l’avenir devant lui. Et notamment les Jeux de Paris en 2024. Mais le Toulousain a décidé de ne pas attendre. Ce samedi, il s’est invité en finale de 400m 4 nages (elle aura lieu dimanche) en 4’10’’09, tout proche du record de France qu'il avait pulvérisé de plus de cinq secondes mi-juin (4’09’’65). "C'était une course de fou, a-t-il commenté sur RMC. Pour la finale, je vais essayer de m'éclater encore plus que ce soir, parce que demain (dimanche) il y a un niveau incroyable. On est tous à peu près à une seconde. J'étais déjà à fond, mais au moins j'y suis (en finale). Ça va être cool !"

LES MAUVAIS POINTS

Tennis : le fiasco Mahut-Herbert

Une énorme désillusion, comme aux Jeux de Rio. Out Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert. Tête de série numéro 2 du tournoi de double olympique, la paire française visait clairement le podium voire l’or olympique. Elle s’arrête dès le premier tour, éliminée par le duo britannique Murray-Salisbury (6-3, 6-2) à l’Ariake Tennis Park de Tokyo. Blessé à la cuisse et contraint à l’abandon à Wimbledon au début du mois, Pierre-Hugues Herbert avait accéléré sa reprise et s’était dit rassuré après cinq jours d’entraînement à Tokyo. Non engagés en simple, Herbert et Mahut en ont donc déjà fini avec les JO.

Natation : pas de finale du relais 4x100m pour les Bleues

La première journée de natation s’est terminée sur une très mauvaise note pour les nageuses tricolores. Sans Marie Wattel, ménagée et qualifiée pour les demi-finales du 100m papillon, Béryl Gastaldello, Charlotte Bonnet, Margaux Fabre et Anouchka Martin n’ont pu faire mieux que le 10e chrono des séries. Insuffisant pour se qualifier pour la finale. "Un relais, ce n’est jamais individuel, soupire Charlotte Bonnet, à chaud sur l'antenne de RMC. On peut avoir des regrets ou des déceptions."

Un petit tour et puis s’en va pour l’escrime français

En quête de son glorieux passé, l’escrime tricolore débute les Jeux par un zéro pointé. Ce samedi, ni Boladé Apithy en sabre, ni Coraline Vitalis à l’épée n'ont brillé. Le premier, pourtant 6e mondial, est tombé de haut d’entrée, battu par l’Iranien Mohammad Rahbari. Un peu plus tôt, Coraline Vitalis a elle aussi échoué au premier tour, en 32e de finale face à l'Estonienne Julia Beljajeva. "On est aux Jeux, il n’y a pas de match facile, c’est pareil pour tout le monde", a-t-elle lâché, très déçue.

Boxe : Kistohurry, une défaite qui fait "mal au cœur"

Samuel Kistohurry ne digère pas. Le tournoi de boxe n’a pas duré longtemps pour le Français, battu pour son entrée en lice en 16es de finale face l’Américain Duke Ragan. Après avoir remporté le 2e round, Kistohurry pensait avoir remporté aussi le combat à l’issue de la 3e et dernière reprise. Ce n’était pas l’avis des juges qui ont déclaré Ragan gagnant. Injuste pour le boxeur français : "Je suis dégoûté d'être éliminé, je ne comprends pas. L'Américain a refusé le combat, il n'était pas au niveau, ce n'est pas un boxeur de classe. C'est une décision qui me fait mal au cœur. Il faut maintenant se remettre en question et aller de l'avant."