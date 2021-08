Jeux paralympiques 2021: en or, Lamirault écrit l'histoire en tennis de table

Fabien Lamirault (41 ans) est devenu le premier sportif à conserver son titre paralympique en tennis de table classe 2, ce lundi à Tokyo. Il a battu le Polonais Rafal Czuper en finale, comme à Rio en 2016.

Fabien Lamirault (41 ans) est devenu le premier joueur à conserver son titre paralympique de tennis de table en classe 2 (fauteuil roulant, raquette attachée à la main). Le Français s’est imposé en finale face au Polonais Rafal Czuper (3-2 ; 11-6, 12-14, 11-5, 7-11, 11-9), comme en 2016 à Rio lors de son premier titre olympique.

"Depuis longtemps, je dis que ce que ce je veux, ce n'est pas forcément gagner des titres ou un match mais marquer l'histoire et laisser mon empreinte, a-t-il confié après son sacré. Là, c'était l'occasion de le faire. Conserver son titre dans ma catégorie, c'est une première. C'est fait. Et je suis content d'être le premier à le faire."

Il s’offre une cinquième médaille paralympique: trois en individuel (or en 2016 et 2021, bronze en 2012) et deux par équipe (argent en 2012, or en 2016). Le natif de Longjumeau a signé un parcours sans accroc avec seulement deux sets concédés lors des quatre tours précédent la finale. C’est la 27e medaille française à Tokyo, la quatrième en or.

Il vise désormais une nouvelle médaille d'or par équipes

Il tentera de gonfler encore son palmarès avec son coéquipier, Stéphane Molliens. Ensemble, ils avaient décroché l'or en 2016. "On a fait la moitié du chemin, explique-t-il. On a gagné avec Steph' la médaille d'or par équipe et on va tout faire pour la garder aussi."

Après l’épreuve par équipe, Fabien Lamirault, en fauteuil depuis un accident de la route en 1998, va se tourner vers les Jeux de Paris en 2024 où il pourrait augmenter sa collection à domicile.