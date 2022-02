Jeux paralympiques 2022: la parasnowboardeuse Cécile Hernandez autorisée à participer

Débuts des Jeux Paralympiques à Pékin le 4 mars. La présence de la snowboardeuse Cécile Hernandez était incertaine puisque sa catégorie de handicap avait été supprimée. Mais ce jeudi, la Française a annoncé qu'elle allait pouvoir s'envoler pour la Chine.

La parasnowboardeuse double vice-championne paralympique Cécile Hernandez, un temps privée de Jeux (4-13 mars) après la suppression de sa catégorie de handicap par le comité international paralympique (IPC), a annoncé pouvoir partir à Pékin. "J'ai gagné mon ticket pour les Jeux Paralympiques de Pékin devant la cour de justice de Dusseldorf. Les valeurs du sport ont été plus fortes", a annoncé la Perpignanaise sur le réseau social LinkedIn.



Cette décision favorable intervient un peu moins de quinze jours après que Cécile Hernandez a décidé de mener un combat contre le Comité international paralympique devant la justice allemande. "On a gagné, maintenant c'est un grand soulagement" s'est réjouie la sportive de 47 ans auprès de l'AFP au lendemain de l'annonce et à une semaine du départ de la délégation française pour Pékin.

"Je n'y croyais plus"

Vice-championne paralympique en snowboardcross et banked slalom en 2014 et 2018, atteinte d'une sclérose en plaques, Cécile Hernandez avait vu en 2020, l'IPC supprimer sa catégorie de handicap appelée "LL1" par manque de compétitrices. Une décision qui l'a empêchée pendant plusieurs mois de participer à sa troisième paralympiade. "J'ai appris la nouvelle avec ma fille, je n'y croyais plus", a ajouté la championne du monde de cross 2022 (Lillehammer), après plusieurs mois d'attente et une pétition lancée.

En 2020, la snowboardeuse avait réalisé des tests pour concourir dans la catégorie LL2, où sont classées des sportives moins handicapées, et remporté en 2021 le gros globe de cristal de N.1 mondiale. Insuffisant pendant un temps, l'IPC refusant également de lui faire changer de catégorie pour les Jeux. À Pékin, elle pourra finalement s'aligner en LL2.