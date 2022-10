Jeux Paralympiques 2024: une cérémonie sur les Champs-Elysées et à la Concorde

A l'instar du programme prévu pour les Jeux olympiques, la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques de Paris 2024 se déroulera, le 28 août, le long des Champs-Elysées, jusqu’à la place de la Concorde.

Le Comité d’Organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 a annoncé le lieu de la cérémonie d’ouverture pour les Jeux paralympiques. Prévue le 28 août, la cérémonie se déroulera dans Paris, le long des Champs-Elysées jusqu’à la place de la Concorde. "On a la même ambition et la même volonté de révolutionner le genre", confesse Thierry Reboul, Directeur éxécutif Marque, Evènements et Cérémonies de Paris 2024.

Comme la cérémonie d’ouverture olympique, celle des paralympiques se tiendra en pleine ville et non dans un stade. Une volonté assumée de casser les codes et de proposer un moment spectaculaire: "C’était important de marquer un grand coup, explique Tony Estanguet, président du Comité d’Organisation de Paris 2024. On a envie de réveiller les Français. J’ai pris une claque monumentale quand j’ai assisté à mes premiers Jeux paralympiques. On a envie que les Jeux de Paris 2024 fassent date. Cela doit commencer par une cérémonie d’ouverture extraordinaire sur une des plus belles places de Paris et peut être même sur la plus belle avenue du monde."

Une réutilisation des tribunes du site de la Concorde

En optant pour ce site, l’organisation a aussi choisi de s’appuyer sur la configuration du site pendant les Jeux olympiques. La Concorde va accueillir quatre mini stades pour le basket 3x3, le BMX, le breaking et le skateboard. Les tribunes de ces quatre sites seront conservées afin d’accueillir du public payant pour la cérémonie d’ouverture des paralympiques. D’autres tribunes provisoires seront rajoutées en plein milieu de la place de la Concorde afin d’accueillir notamment les délégations pendant la cérémonie. Au total, il y aura 35.000 places payantes auxquelles il faut ajouter les 30.000 places gratuites le long des Champs-Elysées. Un principe commun avec la cérémonie des JO le long de la Seine avec des places payantes sur les quais bas et la gratuité sur les quais haut.

Un même directeur artistique

Comme la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques, c’est Thomas Jolly qui aura en charge la direction artistique de celle des paralympiques. Une configuration différente mais aussi un challenge différent puisque Paris 2024 veut profiter de la réutilisation des 4 sites avec tribunes pour créer quatre atmosphères ou espaces artistiques différents. Autre piste pour animer cette cérémonie, des jeux de lumière avec la place de la Concorde et son obélisque ainsi que la perspective des Champs-Elysées. Après les annonces, l’année 2023 sera grandement consacrée au déroulé artistique des quatre cérémonies au total.

Un défi logistique

Accueillir autant de délégations (162 à Tokyo pour 4.403 para-athlètes) pour cette cérémonie est aussi un défi. Mettre en avant l’accessibilité du site et gérer les para-athlètes fut un sujet de discussion entre le comité d’organisation et l’IPC (le Comité Paralympique International). Les délégations seront acheminées du village olympique jusqu’à l’avenue des Champs-Elysées puis elles défileront avant de prendre place en tribune. Rendre accessible le lieu pour les personnes souffrants d’un handicap est aussi un défi que Paris 2024 se lance pour changer les regards et changer la société.

"Il y a eu un énorme travail très méticuleux sur les impacts logistiques, complète Tony Estanguet. On a travaillé avec la commission des athlètes. C’était important de leur proposer la meilleure expérience possible. Je crois que c’est le cas aujourd’hui. Il nous reste un an et demi pour livrer cette cérémonie pour lancer une dynamique très forte autour des Jeux paralympiques." Avec l’enjeu de captiver d’avantage les téléspectateurs. La cérémonie d’ouverture des Jeux paralympiques est regardée par 300 millions de téléspectateurs contre 1,5 milliard pour la cérémonie des Jeux olympiques.