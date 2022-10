JO Paris 2024: la délégation britannique va installer son centre de performance à Clichy

La "Team GB" a trouvé où installer son centre de haute performance pendant les Jeux olympiques de Paris. Il sera au lycée René-Auffray de Clichy, dans les Hauts-de-Seine. Un choix stratégique pour la délégation britannique car la ville offre les infrastructures sportives recherchées par les Anglais et une localisation parfaite, tout proche du village olympique.

"Pour moi en tant que Maire c’est une fierté", lâche tout sourire Rémi Muzeau, le premier élu de Clichy. Dans deux ans, pour les Jeux de Paris, l’imposante délégation olympique britannique posera ses valises dans la ville des Hauts-de-Seine. "On ne pouvait pas passer à côté de ça, c'était important que l'on soit inscrit dans ces JO et en plus avec une équipe comme celle de l'Angleterre, une équipe emblématique", souligne l’élu. C’est au lycée René Auffray que l’association olympique britannique a décidé d’installer son centre de haute performance. Un lieu où se retrouveront les sportifs, leurs amis, les familles, les équipes médicales et le staff de la délégation.

"Pour notre centre, on cherchait différentes choses: un gymnase, de quoi s'entraîner, des salles de réunion où les athlètes pourraient échanger avec leur coach, et on avait besoin d'espace pour les amis et les familles. On devait avoir un endroit pour manger parce que nos athlètes ont des régimes bien particuliers. On a trouvé toutes ces choses-là dans le lycée et donc ç'a été une décision très facile à prendre", explique Sir Hugh Robertson, président de l’Association olympique britannique.

Les discussions ont commencé il y a plus de huit mois entre la ville et la "Team GB". Andy Anson, le directeur général de l’association olympique britannique, a été au cœur des échanges: "On cherchait une ville proche du village, quand on est venu repérer, on est vite arrivé à Clichy. On a réalisé que toutes les installations que nous recherchons étaient là. On a vite voulu travailler ensemble avec la ville et maintenant le contrat est signé. On a des installations sportives, de l'espace, une localisation parfaite."

"Les habitants vont vivre à l’heure anglaise"

Cet espace au lycée permettra d’optimiser la préparation des athlètes avec une localisation parfaite pour la délégation, à seulement vingt minutes du village olympique. "Le centre de performance permettra aux athlètes de s'entraîner, de voir leur proche, sans être dans le stress du village car avoir leur famille avec eux est très important surtout après les JO de Tokyo où ils n'ont pas pu être avec eux", souligne Sir Hugh Robertson.

Serge Betsen, ancien rugbyman et ambassadeur des JO à Clichy, trouve cela "complètement fou" que les Britanniques aient choisi sa ville d’enfance: "Clichy a la richesse de faire beaucoup de sports, cet atout-là, pas beaucoup de villes l'ont en région parisienne et derrière on sait que le village ne sera pas loin, toute cette situation géographique amène un atout pour la ville. Ils font des investissements avec l'objectif de mettre un cadre pour que les athlètes soient bien dans leur corps et dans leur tête et réaliser de bonnes performances."

C’est aussi le moyen pour permettre aux habitants de vivre pleinement ces Jeux, selon le maire Rémi Muzeau: "Les habitants vont vivre à l'heure anglaise. On a déjà plus de trente jeunes volontaires pour accompagner les familles et les aider dans leurs démarches, pour trouver un musée, un lieu, dans la ville et en région parisienne."

A l’approche des Jeux de Paris 2024, la délégation se rendra tout d’abord à Reims quelque temps avant, pour "un premier camp d'entraînement loin de la ville de compétition, afin que les athlètes soient loin de la pression. Ils vont s’acclimater avant de rejoindre le village olympique". Et de profiter de leur centre de performance à Clichy.