Jeux paralympiques: "Je rêvais de l’or, rêve réalisé", savoure Jouanny, sacré en para-cyclisme

Florian Jouanny est devenu champion paralympique de la course en ligne catégorie H1-H2, mercredi à Tokyo. "Un truc de malade", qu'il avait du mal à réaliser à l'arrivée.

Au terme d’une échappée en solitaire de près de 50 kilomètres, Florian Jouanny est allé décrocher la quatrième Marseillaise pour un para-cycliste dans ces Jeux Paralympiques de Tokyo 2021, mercredi. Cet ancien skieur devenu tétraplégique a surpris la concurrence pour dominer la course en ligne catégorie H1-H2.

"Florian Jouanny, après le bronze hier sur le contre-la-montre vous voilà champion paralympique. Le premier or pour le handbike français.

C’est un truc de fou! J’ai appris que c’était la première médaille pour le handbike en passant la ligne. Tout la course je me suis dit que ça allait revenir. Et ce n’est jamais rentré! C’est un truc de malade. Je rêvais de l’or. Je savais que ça allait être très compliqué face à un tel plateau. Rêve réalisé!

Vous avez tenté un coup, en partant après 2 kilomètres.

Quand je suis parti dans la petite descente, j’ai creusé en en gardant un petit peu au cas où ça reviendrait. J’ai vu que j’avais fait un petit trou. Je me suis dit: "Je me lance!". Et j’ai fait 50 kilomètres en contre-la-montre. J’étais un peu informé des écarts pour gérer mon effort. Je me répétais qu’il ne fallait pas craquer. J’ai beaucoup pensé à la famille pendant que je pédalais. C’était pour eux qu’il ne fallait pas craquer. Je suis content pour moi et pour eux. J’étais dans mon objectif. Parfois, j’ai douté. Est-ce que j’allais tenir jusqu’à la fin? L’euphorie d’être en tête m’a peut-être aidé. J’ai réussi à rester concentré, prendre les bonnes trajectoires.

C’était préparé?

Je m’étais dit que si je pouvais je le ferais, mais je ne pensais pas partir si tôt. J’ai accéléré dans la petite descente et je me suis dit qu'il fallait que j'essaie, au cas où ça se regarde derrière. C’est ce qui s’est passé et ça a fait mon jeu. Peut-être pensaient-ils que j’allais craquer? Eh bien non! Le parcours me plaisait depuis que je l’avais vu en graphique. Je craignais la chaleur, mais ce matin il faisait gris et pas trop chaud. Je me suis dit que toutes les conditions étaient bonnes et que c’était peut-être pour aujourd’hui. J’ai été opportuniste et ça a marché.

Comment vous êtes-vous retrouvé en fauteuil roulant puis sur un handbike?

J’ai chuté à ski en 2011 dans un snowpark, sur un saut où je suis arrivé avec trop de vitesse. Je me suis cassé les cervicales, je suis tétraplégique. J’étais très sportif avant et ça me tenait à cœur de reprendre le sport. Après un an et demi de rééducation, j’ai d’abord repris le ski, puis j’ai découvert le handbike par hasard, sûrement en regardant sur Internet. En sortant de clinique, mes parents mon offert mon premier handbike. J’ai tout de suite bien accroché. J’ai retrouvé des éléments du ski, comme aller vite en descente. Petit à petit, je me suis retrouvé en compétition."