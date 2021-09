Jeux paralympiques 2021: Jouanny en or, les Bleus dépassent l’objectif de médailles

La France a décroché quatre nouvelles médailles mercredi matin aux Jeux paralympiques de Tokyo 2021, dont celle en or de Florian Jouanny en para-cyclisme. L’objectif de médailles est déjà dépassé.

Après le bronze, l’or pour Jouanny

Florian Jouanny en or! Après le bronze en contre-la-montre H2, le Français de 29 ans a décroché le plus précieux des métaux sur la course en ligne en catégorie H1-H2 (tétraplégique, c’est du handbike, on est allongé et on pédale avec les mains). Il a bouclé les 52,8 kilomètres en 1h49’36’’. Il s'agit de la 7e médaille d'or française, la 35e au total, la 10e pour le para cyclisme (dont 4 en or).

Il a attaqué dans les premiers kilomètres et a fait presque toute la course seul échappé avant de conclure avec plus de quatre minutes d'avance sur son premier poursuivant. "C’est un truc de fou, a-t-il confié à l'issue de la course. Je n’ai pas craqué et c’est incroyable. Je rêvais de l’or même si je savais que ça allait être très compliqué avec ce plateau. Rêve réalisé! C’est un truc de malade, c’est génial." Florian Jouanny a perdu l'usage de ses jambes en 2011 après un accident de ski. En septembre 2017, il est devenu le premier Européen à terminer un Ironman: 3,8Km de natation, 180,2Km en handbike et 42,195Km de course en fauteuil.

Paracyclisme: Vergnaud encore en argent

Loïc Vergnaud a décroché la médaille d’argent en para-cyclisme sur la course en ligne (79km) dans la catégorie H5 (Propulsion en position à genoux H5: paraplégique, amputé, infirme moteur cérébral ayant opté pour cette position).

Membre d’un groupe de six, le Français a attaqué dans la dernière montée avec deux Néerlandais. Il a récidivé dans la partie qui fait rentrer sur le circuit automobile du Mont Fuji mais au sprint il a été remonté et battu par le Néerlandais Mitch Valize sur la ligne. Il s'offre une nouvelle deuxième place après celle décrochée mardi en contre-la-montre.

Tennis de table: deux médailles de bronze

Florian Merrien, Nicolas Savant Aira et Maxime Thomas s'inclinent 2-0 face à la Corée du Sud en demie finale du tournoi de la classe 4-5 (fauteuil roulant). Ils décrochent le bronze et offrent la 34e médaille à la France. "On est évidemment content de faire une médaille, confie Florian Merrien. Il y a de la déception après cette demie, on espérait peut-être faire un peu mieux vu le match en double. Ça ne s’est pas bien goupillé, c’est comme ça. On a joué contre des adversaires qui sont évidemment de très bons joueurs. On est déçu mais on fera des grands sourires sur le podium."

Clément Berthier et Thomas Bouvais ont aussi décroché le bronze en classe 8. Ils se sont inclinés 2-0 contre les Ukrainiens.

L'objectif des médailles est déjà dépassé

Avec ces quatre nouvelles médailles décrochées ce mercredi, l'objectif des 35 breloques est déjà atteint. Il est même dépassé puisque la délégation française en compte 37. Et cela n'est pas terminé.