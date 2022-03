Jeux Paralympiques: Marie-Amélie Le Fur "salue la décision" d'exclure les Russes

Marie-Amélie Le Fur, présidente du Comité paralympique et sportif français, est revenue en conférence de presse sur l'exclusion des athlètes russes et biélorusses des Jeux Paralympiques de Pékin.

Le Comité paralympique et sportif français (CPSF), par l'intermédiaire de sa présidente Marie-Amélie Le Fur, s'est exprimé ce jeudi à la suite de l'annonce de l'exclusion des délégations russes et biélorusses des Jeux Paralympiques de Pékin, en cette veille du début de la compétition.

Le Fur, en poste depuis décembre 2018, a révélé avoir "pris contact avec le CIP" (Comité International Paralympique) avant la première annonce de l'instance internationale qui autorisait les Russes et les Biélorusses à participer aux Jeux. "Nous avions dit tout notre soutien s'ils voulaient le bannissement des athlètes russes et biélorusses", précise-t-elle.

L'ancienne championne paralympique sur 100 mètres (2012) a ajouté que même si la Russie était autorisée à concourir, il n'aurait "jamais été question pour la France de retirer la délégation française. Parce que ça fait quatre ans que ces athlètes préparent les Jeux paralympiques. On tient cependant à saluer la décision prise aujourd'hui."

"Les Jeux doivent être un symbole de paix et d'unité"

Marie-Amélie Le Fur a réaffirmé dans Estelle Midi sur RMC son soutien envers la décision du CIP, estimant que "les Jeux doivent être le reflet de la solidarité, de la fraternité, et un symbole de paix et d'unité. Le Comité paralympique et sportif français témoigne son soutien à l'IPC et aux athlètes ukrainiens. Il y aura une délégation ukrainienne à Pékin et il fallait que ces sportif puissent s'exprimer librement dans un esprit de fraternité et de communion autour des valeurs du sport."

L'ancienne athlète considére que "le CIP s'inscrit dans la continuité" vis à vis du Comité International Olympique (CIO) qui avait recommandé en début de semaine aux fédérations internationales et aux organisateurs de manifestations sportives "de ne pas inviter ou de permettre la participation d'athlètes et de représentants officiels russes et bélarusses aux compétitions internationales".