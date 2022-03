Guerre en Ukraine: les Russes autorisés à participer aux Jeux paralympiques, la France voulait une exclusion

Le Comité International Paralympique (CIP) a annoncé que les athlètes russes et biélorusses seraient autorisés à participer aux Jeux paralympiques de Pékin, contrairement au souhait des instances françaises.

Le Comité International Paralympique a annoncé, par un communiqué ce mercredi midi, que les sportifs russes et biélorusses pourront concourir aux Jeux paralympiques de Pékin (4-13 mars). Certains pays, comme la France, s'étaient pourtant positionnés en faveur d'une éviction des deux pays.

Le Comité paralympique français s'était déclaré favorable, quelques heures plus tôt sur son compte Twitter, à une exclusion des délégations russes et biélorusses des Paralympiques en assurant le CIP de "son soutien total si ce dernier décidait d'exclure les délégations russes et biélorusses" tout en affirmant sa "solidarité avec le peuple ukrainien".

Les instances françaises se sont alignées sur le CIO

La décision du CIP a de quoi surprendre compte tenu de l'annonce faite lundi par le Comité international olympique (CIO), sorti de sa neutralité habituelle pour recommander aux fédérations "de ne pas inviter ou permettre la participation d’athlètes et de représentants officiels russes et biélorusses aux compétitions internationales".

Le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) et sa présidente Brigitte Henriques avaient, dans la soirée de lundi, emboîté le pas au CIO: "Le Comité national olympique et sportif français, profondément heurté par les événements en Ukraine, soutient pleinement la recommandation émise par la commission exécutive du CIO. Il demande ainsi aux fédérations nationales et aux organisateurs d’événements sportifs de se rapprocher des fédérations internationales afin de s’inscrire dans cette démarche."