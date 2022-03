Jeux paralympiques: volte-face, les athlètes russes et biélorusses finalement exclus

À l'issue d'un conseil d'administration du Comité international paralympique ce jeudi matin, l'institution a pris la décision d'exclure les sportifs russes et biélorusses des Jeux paralympiques de Pékin 2022, 24 heures après les avoir autorisés à concourir sous bannière neutre.

Le Comité international paralympique (IPC) fait finalement machine arrière. À peine 24 heures après avoir autorisé les athlètes russes et biélorusses à participer sous bannière neutre aux Jeux de Pékin, qui s'ouvrent vendredi 4 mars, l'institution a décidé de revenir sur cette décision.

Un conseil d'administration convoqué en urgence ce jeudi a finalement décidé de fermer la porte à ces sportifs, en réponse à la guerre en Ukraine. L'IPC vient d'informer de cette décision par le biais d'un communiqué sur son compte Twitter.

"Plusieurs comités paralympiques nationaux ont menacés de ne pas concourir"

Dans celui-ci, le patron du sport paralympique Andrew Parsons explique ce qui a amené à ce retournement de situation, pointant la menace de plusieurs Comités nationaux de ne pas participer aux Jeux en cas de participation d'athlètes russes et biélorusses.

"En prenant notre décision hier (mercredi), nous examinions la santé et la survie à long terme du Mouvement paralympique (...) Cependant, ce qui est clair, c'est que l'escalade rapide de la situation nous place maintenant dans une position unique et impossible si près du début des Jeux (...) Au cours des 12 dernières heures, un nombre écrasant de membres ont été en contact avec nous et ont été très ouverts, ce dont je suis reconnaissant. Ils nous ont dit que si nous ne reconsidérons pas notre décision, cela risque désormais d'avoir de graves conséquences pour les Jeux paralympiques d'hiver de Pékin 2022. Plusieurs Comités nationaux, dont certains ont été contactés par leurs gouvernements, équipes et athlètes, menacent de ne pas concourir."

Une situation dans le village des athlètes "devenue intenable"

Andrew Parsons poursuit en soulignant les valeurs du mouvement paralympique : "Assurer la sûreté et la sécurité des athlètes est d'une importance primordiale pour nous et la situation dans les villages des athlètes s'aggrave et est maintenant devenue intenable. Nous avons le devoir de garantir et de superviser l'organisation de Jeux paralympiques réussis, de veiller à ce que l'esprit de fair-play prévale, que la violence soit interdite, qu'il n'y ait aucun risque pour la santé des athlètes (...) Dans cet esprit, et afin de préserver l'intégrité de ces Jeux et la sécurité de tous les participants, nous avons décidé de refuser les inscriptions d'athlètes russes et biélorusses."

Le Brésilien conclut en exprimant être désolé pour les sportifs des pays touchés, "victimes des actions de leurs gouvernements qui ont violé la trêve olympique". "J'espère et je prie pour que nous puissions revenir à une situation où le discours et l'accent sont entièrement mis sur le pouvoir du sport de transformer la vie des personnes handicapées et le meilleur de l'humanité."