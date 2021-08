JO 2021: à bout mentalement, Abalo savoure son titre olympique

L’équipe de France de handball a battu le Danemark (25-23) ce samedi, en finale des Jeux olympiques de Tokyo. Luc Abalo a décroché sa troisième médaille d’or après Pékin et Londres. L’aillier, qui prend sa retraite internationale, évoque le mental, parfois usant, qu’il faut pour rester au sommet.

Luc Abalo entre dans l’histoire des Jeux olympiques et du handball français avec ce titre olympique acquis ce samedi face au Danemark à Tokyo, son troisième après Pékin et Londres. En 2016 à Rio, il a dû se contenter de l’argent. Depuis le titre mondial acquis en 2017, les Bleus n’avaient plus remporté la moindre compétition.



Les Français n’avaient pas ou très peu de certitudes avec les Jeux olympiques de Tokyo, ce qui rend le titre encore plus savoureux selon Luc Abalo. "Je suis ému de faire partie de ce groupe, de remporter ce titre avec cette nouvelle génération qui prend la relève. Même si nous n’étions pas favoris, on a toujours cru en notre potentiel", dit-il au micro de l’After Tokyo sur RMC.

"C’est dur mentalement"

Après une longue et riche carrière avec le maillot de l’équipe de France, Luc Abalo a décidé de raccrocher. Au micro de France Télévision, il exprime les difficultés mentales qu’il a rencontrées toute au long de sa carrière.

"C’est dur mentalement, d’aller chercher la motivation desfois je n’avais pas envie de jouer car j’avais peur de mal de réaliser des mauvaises prestations, d’être critiqué. Me battre tous les jours, de remettre les baskets pour aller sur le terrain mais finalement je suis fier de moi car j’ai relevé ce défi", confie-t-il après son troisième sacre olympique.