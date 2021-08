JO 2021 (athlé): avec ses 10 médailles, Allyson Felix entre un peu plus dans la légende

Allyson Felix rentre un peu plus dans l’histoire de l’athlétisme et des Jeux olympiques en remportant la médaille de bronze lors du 400 m. L’Américaine remporte sa dixième médaille comme un certains Carl Lewis, qu’elle peut dépasser si les américaines finissent sur le podium lors du relais sur 400 m.

Allyson Felix, 35 ans, est une légende de l’athlétisme et l'a encore rappelé ce vendredi , entrant un peu plus dans l’histoire des Jeux olympiques en remportant le bronze sur l’épreuve du 400 m. La dixième médaille olympique de sa carrière. Elle égale donc l’immense Carl Lewis et ses dix breloques et devient la seule athlète féminine à décrocher une 10e médaille olympique. Hommes et femmes confondus, elle n'est devancée que par le Finlandais Paavo Nurmi (12 médailles).



Six médailles d’or, trois d’agent et donc une de bronze, voici le bilan de l’Américaine, qui participait, à Tokyo, à ses cinquièmes et derniers Jeux olympiques. Sur son compte twitter, Carl Lewis félicite sa compatriote: "Félicitations Allyson Felix. Personne n'a jamais aussi bien porté ses 35 ans. Quelle carrière incroyable et quelle source d'inspiration."

Une dernière course Olympique pour dépasser Lewis

Allyson Felix, aura l'occasion de gagner une 11e médaille dans le relais 4x400m samedi, si Team USA décide de l'aligner, possiblement aux côtés de sa partenaire d'entraînement Sydney McLaughlin, nouvelle reine du 400 m haies depuis mercredi. Si elle participe à cette course, qui pourrait être sa dernière de sa carrière, elle pourrait donc décrocher une 11e médaille olympique.