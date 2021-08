JO 2021 (athlé): Carl Lewis se paye le relais 4x100m américain, absent de la finale

Carl Lewis, légende de l’athlétisme mondial, fustige le relais 4x100m américain éliminé dès les séries des Jeux olympiques de Tokyo 2021 après un nouveau passage de témoin chaotique, ce jeudi.

Le sprint américain vit des Jeux olympiques de Tokyo 2021 très compliqués. Privés de titre sur 100m, 200m, 110m haies, les Etats-Unis ne brilleront pas non plus sur le relais 4x100m masculin. Trayvon Bromell, Fred Kerley, Ronnie Baker et Cravon Gillespie se sont fait éliminer dès les séries en terminant sixième.

Une place en partie due au deuxième passage de témoin manqué entre Kerley et Baker. Le relais américain manquera donc une médaille olympique pour les quatrièmes Jeux olympiques de suite après les échecs en 2008, 2012 et 2016. La dernière médaille (argent) remonte à 2004 et le dernier titre à 2000. Un nouveau raté qui a fait bondir Carl Lewis, légende de l’athlétisme mondial, nonuple champion olympique dont deux fois en relais 4x100m (1984 et 1992).

"Totalement inacceptable"

"L'équipe des États-Unis a tout fait de travers dans le relais masculin, a regretté Lewis. Le système de relais est mauvais, les athlètes courent avec les mauvaises jambes, et c’était clair qu'il n'y avait pas de leadership. C'était un embarras total et totalement inacceptable pour une équipe américaine d'avoir l'air pire que les scolaires que j'ai vus."

"Je n'ai pas de mots, honnêtement, a déclaré Bromell, premier relayeur américain, ce jeudi à NBC. Honnêtement, je suis un peu en colère, pas contre ces gars, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. J'ai fait ce que je pouvais. Ces gars ont fait leur travail." Les médias américains expliquent ces échecs répétés par le manque d’entraînement en commun des sprinteurs américains sur les relais. La finale du 4x100m aura lieu vendredi à 15h50 sans les Etats-Unis, ni la France, également éliminée en séries.