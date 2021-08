JO 2021 (athlétisme): après le 100m, l'Italie surprend encore en remportant le 4x100m

Après la sensation Marcell Jacobs sur 100m, l'Italie a encore créé la surprise ce vendredi aux Jeux olympiques de Tokyo, en décrochant l'or sur le relais 4x100m hommes.

Décidément, c'est un bel été pour le sport italien... Après sa victoire à l'Euro de football, l'Italie ne cesse de surprendre aux Jeux olympiques de Tokyo, où elle n'était pas spécialement attendue. Du moins pas à ce niveau. Quelques jours après le sacre sensation de Marcell Jacobs sur 100m, le sprinteur et ses compatriotes ont récidivé ce vendredi en remportant la médaille d'or sur le relais 4x100.

En l'absence des Etats-Unis, sortis en demi-finale, les Italiens (37''50) ont terminé devant devant la Grande-Bretagne (37''51) sur le fil, pour un petit centième, grâce à un superbe troisième relais d'Eseosa Desalu et un finish incroyable de Filippo Tortu, qui a rattrapé Nethaneel Mitchell-Blake sur les derniers mètres. Le Canada (37''70) a complété le podium grâce à André De Grasse, tandis que la Jamaïque, championne olympique en titre, a dû se contenter de la cinquième place derrière la Chine.

>>> Les JO 2021 en direct

Déjà 38 médailles, dont 10 en or

C'est la première fois depuis 2004 et la victoire de la Grande-Bretagne à Athènes qu'une nation européenne décroche le titre olympique sur le plus prestigieux des relais masculins. Et évidemment, c'est la première fois que des athlètes italiens réussissent cette performance.

Couronnée en athlétisme sur le 100m hommes, la hauteur hommes, le 20km marche hommes, le 20km marche femmes, le 4x100m hommes donc, mais aussi en aviron sur le deux de couple poids légers femmes, en cyclisme sur piste sur la poursuite par équipes hommes, en karaté chez les -75kg hommes, en taekwondo chez les -58kg hommes, et en voile sur l'épreuve mixte de Nacra, l'Italie en est aujourd'hui à dix titres olympiques dans ces Jeux, auxquels il faut ajouter 10 médailles d'argent et 18 de bronze pour atteindre les 38 breloques. Soit dix de plus, déjà, qu'à Rio 2016.