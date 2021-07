JO 2021 (athlétisme): l'Algérien Taoufik Makhloufi renonce

Champion olympique du 1500 m en 2012, Taoufik Makhloufi a été contraint de déclarer forfait pour les JO de Tokyo. L'Algérien est blessé à un genou.

L'Algérien Taoufik Makhloufi, champion olympique du 1500 m en 2012, a annoncé ce lundi son forfait pour les Jeux de Tokyo en raison d'"une blessure au genou", dans un communiqué transmis à l'agence de presse officielle algérienne APS.

"Je me trouve contraint d'écouter mon corps et ce genou récalcitrant qui a longtemps perturbé ma préparation, tout comme la Covid-19 que j'ai contractée l'année passée", a écrit le triple médaillé olympique, précisant avoir "longtemps essayé de repousser l'échéance pour prendre une décision finale".

Makhloufi, 33 ans, a également été vice-champion olympique sur 800 m et 1.500 m à Rio en 2016. Figure majeure de l'athlétisme en Algérie, il a fait part de sa décision le jour où il devait partir pour la capitale nippone.

Makhloufi: "Ma frustration aurait été plus grande si j'avais couru pour revenir les mains vides"

"J'aurais aimé entretenir la flamme olympique pour qu'elle ne s'éteigne pas pour la troisième édition de suite. Mais, parallèlement aux espérances et à l'ambition, chez un sportif, il y a aussi la forme athlétique et les défaillances", a-t-il reconnu.

"J'ai passé plusieurs tests. Ils n'étaient pas concluants. Ne pas être dans les temps habituels à l'entraînement est frustrant pour un coureur. Mais ma frustration aurait été plus grande si j'avais couru pour revenir les mains vides du Japon", a plaidé Mekhloufi.

Sportif algérien le plus médaillé de l'histoire aux JO, le coureur a promis de "revenir plus fort pour les rendez-vous qui se profilent", les Jeux méditerranéens 2022 à Oran (nord-ouest de l'Algérie) et les Mondiaux 2022 aux Etats-Unis.

Né dans une famille pauvre de Souk Ahras (est de l'Algérie), cet athlète, qui à ses débuts trouvait son équipement dans les friperies, a déclaré un jour avoir tiré sa motivation de sa volonté "d'avoir une autre vie, autre que celle qu'il y avait autour".