JO 2021 (basket 3x3): battues par les Américaines et pas aidées par l'arbitrage, les Bleues joueront le bronze

L'équipe de France féminine de basket 3x3 a perdu sa demi-finale du tournoi olympique contre les Etats-Unis ce mercredi à Tokyo (18-16). Les Bleues joueront le match pour la médaille de bronze en début d'après-midi (13h45).

Elles ont été vaillantes, elles n'ont rien lâché, et elles ont même failli le faire, face à une équipe estampillée WNBA. Malheureusement, les filles de l'équipe de France de basket 3x3 ont perdu de justesse leur demi-finale aux Jeux olympiques 2021 ce mercredi, face aux favorites américaines (18-16).

Bousculées en début de match (4-1), et souvent dominées au rebond, les Bleues ont su se ressaisir rapidement pour faire jeu égal avec leurs adversaires, et revenir plusieurs fois à une petite unité (12-11, puis 15-14 ou 16-15). A une minute de la fin de la rencontre, la France a même égalisé à 16-16, et avait pris un petit ascendant psychologique. Mais le match n'a pas voulu basculer...

>>> Les JO 2021 en direct

Une décision très litigieuse...

Après intervention de la vidéo à 47'' de la fin, toujours à 16-16, l'arbitre a rendu le ballon aux Américaines, qui semblaient pourtant l'avoir sorti de l'aire de jeu. Et ces dernières en ont évidemment profité, en sanctionnant à deux reprises les fautes françaises, pour prendre un avantage décisif (18-16).

Avec 8 points (et un joli 2/2 au tir extérieur), la Française Ana Maria Filip termine meilleure marqueuse de la rencontre, devant les Américaines Kelsey Plum (6 pts) et Allisha Gray (6 pts aussi). Pour les autres Bleues, Marie-Eve Paget termine à 3 unités, Laetitia Guapo à 3 aussi, et Mamignan Toure à 2 points.

La France jouera le match pour la troisième place à 13h45 face aux Russes ou aux Chinoises. Avec une réelle chance de médaille, même si ce ne serait que du bronze.