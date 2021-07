Jeux olympiques en direct (J5): aviron, judo, basket 3x3… la France espère des médailles

Le programme complet de cette cinquième journée des JO de Tokyo:

AVIRON

2h18 : Finale deux de couple dame

2h30 : Finale deux de couple homme (Hugo Boucheron et Mathieu Androdias)

2h50 : Finale quatre en couple dame

3h10 : Finale quatre en couple homme

3h30 : Finale quatre de couple homme

3h50 : Finale quatre de couple dame

4h10 : Demi-finale deux de couple poids légers homme

4h40 : Demi-finale deux de couple poids légers dame (Laura Tarantola et Claire Bové)

5h : Demi-finale deux en pointe homme (Thibaud et Guillaume Turlan à 12h10)

5h20 : Demi-finale deux en pointe dame

5h40 : Repêchage huit dame

5h50 : Repêchage huit homme

BADMINTON

2h : Phase de groupe simple dame (Xuefei Qi à 2h)

2h : Quart de finale double mixte

11h : Phase de groupe simple homme (Brice Leverdez à 13h40)

BASKET 3x3

10h : Demi-finale dames (France-USA)

10h30 : Demi-finale hommes

11h10 : Demi-finale dames

11h40 : Demi-finale hommes

13h45 : Finale pour le bronze dame (France ?)

14h15 : Finale pour le bronze homme

14h55 : Finale dame (France ?)

15h25 : Finale homme

BASKET

3h : Phase de poule hommes (Nigeria-Allemagne)

6h40 : Phase de poule hommes (USA-Iran)

10h20 : Phase de poule hommes (Italie-Australie)

14h : Phase de poule hommes (République tchèque-France)

BOXE

4h : Quart de finale des plume dames (-57kg)

4h30 : 1/8 de finale des moyens dames (-75kg)

5h36 : 1/8 des plumes hommes (-57kg)

6h39 : 1/8 de finale des mi-lourds hommes (-81kg)

10h : Quart de finale des plume dames (-57kg)

10h30 : 1/8 de finale des moyens dames (-75kg)

11h36 : 1/8 des plumes hommes (-57kg)

12h39 : 1/8 de finale des mi-lourds hommes (-81kg)

CANOE

6h : Séries du canoë C1 dames (Marjorie Delassus à 6h10)

6h47 : Séries du kayak K1 hommes (Boris Neveu à 7h35)

7h57 : Séries du canoë C1 dames

8h45 : Séries du kayak K1 hommes

CYCLISME

4h30 : Contre la montre dames (Juliette Labous à 5h48 + Masomah Ali première à partir à 4h30)

7h : Contre la montre hommes (Rémi Cavagna à 9h05)

EQUITATION

10h30 : Finale du dressage individuel

ESCRIME

3h : 1/8e de finale sabre hommes par équipes

4h25 : Quart de finale sabre hommes par équipes

6h40 : Demi-finale sabre hommes par équipes

11h30 : Finale pour le bronze sabre hommes par équipes

12h30 : Finale sabre hommes par équipes

FOOT

10h : Phase de poule hommes (Arabie Saoudite-Brésil)

10h : Phase de poule hommes (Allemagne-Côte d'Ivoire)

10h30 : Phase de poule hommes (Roumanie-Nouvelle-Zélande)

10h30 : Phase de poule hommes (Corée du sud-Honduras)

13h : Phase de poule hommes (Espagne-Argentine)

13h : Phase de poule hommes (Australie-Egypte)

13h30 : Phase de poule hommes (Afrique du Sud-Mexique)

13h30 : Phase de poule hommes (France-Japon)

GYM ARTISTIQUE

12h15 : Finale concours complet hommes

HALTEROPHILIE

6h50 : Groupe B hommes -73kg

12h50 : Groupe A hommes -73kg

HAND

2h : Phase de groupe hommes (Danemark-Bahrein)

4h : Phase de groupe hommes (Suède-Portugal)

7h15 : Phase de groupe hommes (Japon-Égypte)

9h15 : Phase de groupe hommes (Norvège-Argentine)

12h30 : Phase de groupe hommes (Brésil-Espagne)

14h30 : Phase de groupe hommes (France-Allemagne)

JUDO

4h : Eliminations des -70kg dames (Margaux Pinot en 17e rotation)

4h : Eliminations des -90kg hommes (Axel Clerget en 11e rotation)

6h34 : Quarts de finale des -70kg dames

6h34 : Quart de finale des -90kg hommes

10h : Repêchages des -70kg dames

10h17 : Demi-finales des -70kg dames

10h34 : Repêchages des -90kg hommes

10h51 : Demi-finales des -90kg hommes

11h08 : Finale pour le bronze des -70kg dames

11h28 : Finale des -70kg dames

11h39 : Finale pour le bronze -90kg hommes

11h59 : Finale des -90kg hommes

NATATION

3h30 : Demi-finales 100m nage libre hommes (Maxime Grousset)

3h41 : Finale 200m nage libre dames

3h49 : Finale 200m papillon hommes

3h57 : Demi-finales 200m papillon dames

4h21 : Demi-finales 200m brasse hommes (Antoine Viquerat)

4h45 : Finale 200m 4 nages dames

4h54 : Finale 1500m nage libre dames

5h26 : Finale 4x200m nage libre hommes

12h : Séries 100m nage libre dames (Marie Wattel, Charlotte Bonnet)

12h25 : Séries 200m dos hommes (Yohann Ndoye Brouard, Mewen Tomac)

12h36 : Séries 200m brasse dames

12h54 : Séries 200m 4 nages hommes

13h17 : Séries 4x200m nage libre dames (Charlotte Bonnet, Assia Touati, Lucile Tessariol, Margaux Favre)



NATATION PLONGEON

8h : Finale synchronisé 3m hommes

RUGBY

4h : Demi-finale hommes

4h30 : Demi-finale hommes

10h30 : Finale pour le bronze hommes

11h : Finale hommes

TENNIS

4h : Troisième tour simple hommes (Ugo Humbert en 2e rotation, Jérémy Chardy en 3e rotation)

4h : Quart de finale simple dames

4h : Demi-finales double hommes

4h : Quart de finale double dames

4h : Premier tour double mixte (Nicolas Mahut et Kristina Mladenovic en 3e rotation)



TENNIS DE TABLE

3h : Quart de finale simple dames

4h : Quart de finale simple hommes

8h : Quart de finale simple dames

9h : Quart de finale simple hommes

13h : Quart de finale simple hommes

TIR

2h : Qualification fosse dames (Carole Cormenier et Mélanie Couzy)

2h25 : Qualification fosse hommes

TIR A L’ARC

2h30 : 1/32e de finale individuel hommes (Jean-Charles Valladont à 6h37, Thomas Chirault à 5h45, Pierre Plihon à 11h36)

2h56 : 1/32e de finale individuel dames

3h22 : 1/16e de finale individuel hommes

3h35 : 1/16e de finale individuel hommes

9h : 1/32e de finale individuel hommes

9h26 : 1/32e de finale individuel dames

9h52 : 1/16e de finale individuel hommes

10h05 : 1/16e de finale individuel hommes

VOILE

5h : Course 7 RSX hommes (Thomas Goyard)

5h : Course 3 Finn hommes

5h : Course 1 470 hommes (Kévin Péponnet et Jérémie Mion)

5h : Course 4 49er hommes (Emile Amoros et Lucas Rual)

5h10 : Course 7 RSX dames (Charline Picon)

5h50 : Course 8 RSX hommes

5h55 : Course 5 49er hommes

6h : Course 8 RSX dames

6h15 : Course 4 Finn hommes

6h15 : Course 2 470 hommes

6h40 : Course 9 RSX hommes

6h50 : Course 9 RSX dames

6h50 : Course 6 49er hommes

7h30 : Course 1 470 dames (Camille Lecointre et Aloise Retornaz)

7h30 : Course 1 Nacra 17 mixte (Quentin Delapierre-Manon Audinet)

7h45 : Course 4 49er FX dames (Albane Dubois et Lili Sebesi)

8h25 : Course 2 Nacra 17 mixte

8h40 : Course 5 49er FX dames

8h45 : Course 2 470 dames

9h20 : Course 3 Nacra 17 mixte

9h35 : Course 6 49er FX dames

VOLLEY

2h : Phase de poule hommes (Canada-Iran)

4h05 : Phase de poule hommes (USA-Tunisie)

7h20 : Phase de poule hommes (Argentine-France)

9h25 : Phase de poule hommes (Pologne-Vénézuela)

12h40 : Phase de poule hommes (Japon-Italie)

14h45 : Phase de poule hommes (Brésil-Russie)



BEACH VOLLEY

2h : Tour préliminaire hommes

2h : Tour préliminaire dames

8h : Tour préliminaire hommes

8h : Tour préliminaire dames

13h : Tour préliminaire hommes

13h : Tour préliminaire dames