JO 2021 (basket): France-Italie et le choc Espagne-USA en quarts de finale

Le tirage au sort des quarts de finale du tournoi de basket masculin des Jeux olympiques de Tokyo a été effectué ce dimanche. La France affrontera l'Italie. Il y aura un choc entre l'Espagne et les Etats-Unis.

Ils connaissent désormais la route jusqu’à la finale des Jeux olympiques, samedi à la Super Arena de Saitama (13h, heure française). Et les joueurs de l’équipe de France savent qu’il n’y aura pas d’obstacle insurmontable, a priori. Bien évidemment, ils devront être à 100% et respecter tous leurs adversaires, mais les Bleus auraient pu tomber plus mal au tirage au sort du tableau final ce dimanche.

En quarts des JO, Evan Fournier et ses coéquipiers, invaincus en première phase (trois victoires) seront opposés à l’Italie. S’ils se qualifient, ils affronteront le vainqueur du match entre la Slovénie du phénomène Luka Doncic et l’Allemagne. Et ne recroiseront donc pas les Etats-Unis, qu’ils ont battus en ouverture du tournoi, avant une éventuelle finale au Japon. Des Américains qui devront d’abord se défaire de l’Espagne dans le choc des quarts, remake des grandioses finales des Jeux olympiques 2008 et 2012.

Deux victoires en trois matchs pour les Italiens

Pour Vincent Collet et ses joueurs, l’Italie semble moins dangereuse que les Espagnols, rivaux historiques, qui figuraient parmi les adversaires potentiels. Mais gare à la troupe de Danilo Gallinari, qui est allée chercher son billet pour les JO en remportant le TQO de Belgrade face à la Serbie.

Au Japon, les Italiens ont battu l’Allemagne (92-82) et le Nigeria (80-71), pour une défaite face à l’Australie (83-86). Simone Fontecchio est leur meilleur marqueur aux JO (18 points de moyenne). Avec la richesse du groupe France, autour notamment d’Evan Fournier, Rudy Gobert, Nando De Colo, Thomas Heurtel et Nicolas Batum, il faudra assumer le statut de favori de ce quart. Pour poursuivre l’aventure et continuer de rêver au podium olympique.

Le programme des quarts de finale (heure française)

Mardi 3 août

3h : Slovénie-Allemagne

6h40 : Etats-Unis-Espagne

10h20 : France-Italie

14h : Australie-Argentine