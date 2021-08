JO 2021 (basket): héroïques, les Bleus de Batum rejoignent les États-Unis en finale

L’équipe de France de basket s’est qualifiée pour la finale des Jeux olympiques 2021 de Tokyo, ce jeudi, en éliminant la Slovénie de Luka Doncic (90-89). Les partenaires de Rudy Gobert affronteront les États-Unis de Kevin Durant samedi à 4h30. En rêvant du sacre suprême.

Un contre pour la photo. Pour la légende. Peut-être, pour l’éternité. Nicolas Batum a réalisé un bloc monumental sur Klemen Prepelic pour envoyer l’équipe de France en finale des Jeux olympiques 2021, ce jeudi à Tokyo. Au terme d’une demie irrespirable, le capitaine des Bleus a scellé la victoire des siens face à la Slovénie (90-89). A la toute dernière seconde. Une action défensive qui fait déjà partie de la légende du sport hexagonal. Les joueurs de Vincent Collet tenteront désormais d’en écrire la plus belle page lors de la finale face aux États-Unis, dans la nuit de vendredi à samedi (4h30).

>> JO 2021: les infos en direct

Il faudra encore élever le niveau d’un cran pour venir à bout de Kevin Durant, Damian Lillard, Jayson Tatum et toutes les stars US. Pour faire mieux qu’en 1948 et en 2000, lorsque les Français avaient décroché l’argent. En attendant, les Bleus peuvent savourer ce succès inoubliable contre les partenaires de Luka Doncic, qui goûte pour la première fois à la défaite sous son maillot national. Le meneur de jeu de Dallas, meilleur marqueur du tournoi, avait décidé de se muer en chef d’orchestre lors de cette demi-finale. Sans toujours prendre les shoots dans les moments chauds.

De Colo meilleur marqueur

Ça ne l’a pas empêché de frôler le triple double (16 points, 9 rebonds, 10 passes). Mais sa vista venue d’ailleurs n’a pas permis à son équipe de renverser les Français, emmenés par un excellent Nando De Colo, meilleur marqueur de la rencontre (25 points), et un Evan Fournier au rendez-vous (23 points).

Rudy Gobert (9 points, 16 rebonds, 4 contres) a aussi fait du dégât dans la raquette. Et Timothé Luwawu-Cabarrot a su se mettre au niveau de l’enjeu, avec notamment un panier à 3 points dans le money time (15 points). Après un tel spectacle, les Bleus, assurés de ramener au moins l’argent, ont le droit de croire au sacre suprême. Ils n’auront rien à perdre face à Team USA. Ça s'annonce bouillant! Les supporters français peuvent déjà programmer leur réveil…