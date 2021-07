JO 2021-Basket: l'Américain Bradley Beal, en protocole Covid, forfait pour Tokyo

Si la Fédération américaine de basket n’a pas dit si Bradley Beal est positif ou non au Covid-19, l’arrière de Washington a néanmoins été placé à l’isolement et est forfait pour les Jeux olympiques de Tokyo. Le match amical de Team USA prévu vendredi à Las Vegas contre l'Australie a été annulé "du fait des protocoles sanitaires et de sécurité."

L'arrière américain Bradley Beal a été contraint de déclarer forfait pour les Jeux olympiques de Tokyo après son placement en protocole Covid-19, a annoncé jeudi la Fédération américaine. Par ailleurs, le match amical de Team USA prévu vendredi à Las Vegas contre l'Australie a été annulé "du fait des protocoles sanitaires et de sécurité", a indiqué la Fédération vendredi dans un bref communiqué. L'équipe rencontrera comme prévu l'Espagne dimanche. Le nom du remplaçant de Bradley Beal dans l'effectif de douze joueurs pour disputer les Jeux de Tokyo n'a pas été annoncé. Il sera probablement choisi parmi les joueurs NBA ayant participé au camp d'entraînement à Las Vegas ces dix derniers jours.

Des doutes aussi avec Jerami Grant

L'arrière Stephen Curry, qui occupe le même poste que Beal, a longtemps hésité à participer aux Jeux et a finalement renoncé à se rendre au Japon. La Fédération américaine ne précise pas si Beal, deuxième meilleur marqueur de la saison régulière de la NBA avec les Washington Wizards derrière Curry, a été testé positif au Covid-19. Jerami Grant, ailier à vocation défensive des Detroit Pistons, a été placé "par mesure de précaution" en protocole Covid. Aucune précision n'a été donnée concernant sa participation aux Jeux.

Ces deux placements en protocole Covid-19 font planer une grande menace sur l'ensemble de Team USA, puisque Beal et Grant ont participé à la préparation olympique des Américains, entamée par deux revers en amical contre le Nigeria (90-87) et l'Australie (91-83), avant de se reprendre contre les Argentins, vice-champions du monde 2019, 108-80.

Beal était dans le cinq de départ aligné par le sélectionneur Gregg Popovich lors de ces trois premiers matches de préparation aux Jeux, inscrivant 10,3 points et prenant 4,3 rebonds, le tout en 29 minutes de jeu en moyenne.

Team USA attendu par les Bleus pour leur entrée en lice

L'équipe américaine pour cette préparation olympique était déjà privée de trois joueurs (sur les douze sélectionnés), puisque Devin Booker (Phoenix Suns), Jrue Holiday et Khris Middleton (Milwaukee Bucks) sont retenus par leurs franchises pour la finale NBA, où les Bucks ont égalisé à deux victoires partout contre les Suns.

Les Américains doivent prendre la direction de Tokyo la semaine prochaine, avec un premier match programmé le 25 juillet, soit trois jours après un éventuel match 7 décisif de la finale NBA. Ce premier match à Tokyo sera contre la France, médaillée de bronze à la Coupe du monde 2019 après avoir battu Team USA en quarts de finale.