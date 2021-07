JO 2021 (basket): la Française Iliana Rupert dénonce des propos racistes sur les réseaux sociaux

A la veille de l'entrée en lice des Bleues du basket aux Jeux olympiques de Tokyo, contre le Japon (3h, heure française), l'ailière de l'équipe de France Iliana Rupert (20 ans) a été victime de propos racistes sur les réseaux sociaux.

Alors qu’elle s’apprête à faire ses grands débuts aux Jeux olympiques de Tokyo avec l’équipe de France féminine de basket, Iliana Rupert (20 ans) a été la cible de commentaires haineux et racistes, à l’occasion d’un live TikTok dont elle était l’invitée. Le but de cette vidéo, intitulée "Faces of the world", et tournée au sein du village olympique, était de montrer chaque pays représenté par un athlète. Des internautes se sont interrogés sur la décision de la choisir pour représenter la France, estimant qu’une personne de couleur ne pouvait pas incarner la France.

Un exemple des commentaires odieux visant Ilana Rupert © @Capture

Iliana Rupert dénonce la "triste réalité" du racisme

"La France est un pays de blancs", "Ce n'est pas le visage de la France, c'est le visage du Congo... l’Europe de l'Ouest devient Afrique du Sud... Chaos…", a-t-elle eu le malheur de lire. Des commentaires qu’elle a pris soin de conserver pour les publier sur Instagram et témoigner de sa colère. "Je trouve ça triste qu’en 2021 certaines personnes aient encore ce genre de propos…", a-t-elle déploré sur le réseau social.

"Cela ne m’a évidemment pas affectée car je suis très bien dans ma peau et je sais que ce sont tous des ignorants, a ensuite assuré la basketteuse du Tango Bourges, formée dans la Sarthe. Il y a une différence entre nationalité et ethnicité, et je pense que toutes ces personnes ne le savent pas. Triste réalité de la mentalité actuelle de certaines personnes dans le monde mais aussi malheureusement en France."

Sur Twitter, la mère de la basketteuse française, Elham Rupert, s’est dit "choquée" et "outrée" par les commentaires racistes ayant visé sa fille, "elle qui représente avec tant de fierté son pays aux Jeux olympiques". "Parce qu’en 2021, certains considèrent que seuls les blancs sont de vrais Français. Ça me donne la gerbe", a-t-elle ajouté. Tombées dans la poule des grandissimes favorites, Team USA, les Bleues débuteront leur tournoi face au Japon la nuit prochaine (3h).