JO 2021: le programme de ce mardi, avec Léon Marchand et Clarisse Agbégnénou

Un duel pour l'or entre Françaises en VTT, le rêve de Clarisse Agbégnénou et le retour du prodige de la natation française, Léon Marchand... Voici le programme des Jeux olympiques de Tokyo de ce mardi 27 juillet.

Programmé pour les Jeux olympiques 2024, adoubé par Michal Phelps, Léon Marchand est prêt à s’offrir ce mardi à Tokyo une nouvelle finale sur le 200m papillon messieurs. Ce qui serait une performance en soi, alors qu’il s’est qualifié de justesse pour les demies ce lundi en signant le 15e chrono des séries. Finaliste du 200m aux JO de Rio en 2016, Charlotte Bonnet court toujours depuis sa meilleure forme après avoir souffert d’une douleur à l’épaule. La nageuse de Nice a bouclé sa course avec le 10e temps ce matin, et tentera de rallier la finale ce mardi.

L’un des derniers représentants du tennis français chez les messieurs en simple, avec Jérémy Chardy (prévu en simple à 4h), qui défendra aussi les couleurs du drapeau en double aux côtés de Gaël Monfils, Ugo Humbert a une belle carte à jouer face à Kecmanovic (vers 6h). Du côté des femmes, elles ne sont plus que deux, Fiona Ferro et Alizé Cornet, et elles ne s’interdisent plus de viser la médaille en double, mais elles n’auront pas la tâche facile contre la paire américaine Mattek-Sands/Pegula, l’une des plus redoutables du tableau (vers 6h).

Loana Lecomte, le rêve doré

Pourvoyeur de médailles avec Sarah Léonie Cysique et Luka Mkheidze, le judo français sera encore à l’honneur mardi avec Clarisse Agbégnénou, dont l’entrée en lice est au moins aussi attendue que celle de Teddy Riner. Médaillée d’argent à Rio, la judoka de 28 ans tentera de conquérir l’or olympique chez les -63 kg (en 16e rotation à partir de 4h). Qualifiées pour les quarts de finale du tournoi, les filles du basket 3x3 auront un dernier match à disputer contre la Roumanie pour s’assurer une rencontre plus abordable au tour suivant.

En tennis de table, Emmanuel Lebesson et Jianan Yuan se sont inclinés lors du match pour la troisième place du double, une discipline sur laquelle misait beaucoup l'équipe de France pour la médaille, mais les deux pongistes auront chacun de leur côté une nouvelle carte à jouer à l'occasion des simples mardi. Avant Simon Gauzy (7h30), Emmanuel Lebesson affrontera le Chinois Zhendong Fan au troisième tour (5h), alors que Jianan Yuan sera elle opposée à la Coréenne Jeon Jihee (8h).

Le tennis de table français n'a plus remporté de médaille olympique depuis les JO de Sydney en 2000, avec Jean-Philippe Gatien et Patrick Chila en double (bronze). En VTT, Loana Lecomte, révélation de la saison en VTT, sera la plus belle chance de médaille d'or française à Tokyo dans sa discilin, avec Pauline Ferrand-Prévot (8h).

Le programme complet

BADMINTON

3h : Phase de groupe simple homme (Brice Leverdez à 6h20)

3h : Phase de groupe simple dame

3h : Phase de groupe double homme

3h : Phase de groupe double dame

11h : Phase de groupe simple homme

11h : Phase de groupe simple dame

11h : Phase de groupe double homme

11h : Phase de groupe double dame

BASEBALL

16h : Finale pour le bronze dame

13h : Finale dame

BASKET 3x3

6h30 : Phase de poule dames (USA-Japon)

6h55 : Phase de poule dames (Chine-Mongolie)

7h40 : Phase de poule hommes (Belgique-Pologne)

8h05 : Phase de poule hommes (Chine-Japon)

10h : Phase de poule dames (France-Roumanie)

10h25 : Phase de poule dames (Russie-Italie)

11h : Phase de poule hommes (Serbie-Russie)

11h25 : Phase de poule hommes (Lettonie-Pays Bas)

13h30 : Quart de finale dames

14h : Quart de finale hommes

14h50 : Quart de finale dames

15h20 : Quart de finale hommes

BASKET

3h : Phase de poule dames (Japon-France)

6h40 : Phase de poule dames (Nigeria-USA)

10h20 : Phase de poule dames (Australie-Beglique)

14h : Phase de poule dames (Porto Rico-Chine)

BOXE

4h : 1/8 de finale des mi-moyens hommes (-69kg)

5h03 : 1/8 de finale des lourds hommes (-91kg)

6h06 : 1/16 de finale des légers dames (-60kg)

7h39 : 1/8 de finale des mi-moyens hommes (-69kg)

10h : 1/8 de finale des mi-moyens hommes (-69kg)

11h03 : 1/8 de finale des lourds hommes (-91kg)

12h06 : 1/16 de finale des légers dames (-60kg) (Maïva Hamadouche à 12h24)

12h39 : 1/8 de finale des mi-moyens dames (-69kg)

CANOE

7h : Demi-finales du kayak K1 dames (Marie Zelia Lafont part 12e de sa série)

9h : Finale du kayak K1 dames (Marie Zelia Lafont)

CYCLISME VTT

8h : Course dames (Pauline Ferrand Prevost, Loana Lecomte)

EQUITATION

10h : Finale du dressage par équipe

ESCRIME

3h : 1/8e de finale épée dames par équipes

4h25 : Quart de finale épée dames par équipes

6h40 : Demi-finale épée dames par équipes

11h30 : Finale pour le bronze épée dames par équipes

12h30 : Finale épée dames par équipes

FOOT

10h : Phase de poule dames (USA-Australie)

10h : Phase de poule dames (Nouvelle Zélande-Suède)

13h : Phase de poule dames (Chili-Japon)

13h : Phase de poule dames (Canada-Grande Bretagne)

13h30 : Phase de poule dames (Pays Bas-Chine)

13h30 : Phase de poule dames (Brésil-Zambie)

GYM ARTISTIQUE

12h45 : Finale par équipes dames (Mélanie De Jesus Dos Santos, Marine Boyer, Carolann Héduit, Aline Friess)

HALTEROPHILIE

4h50 : Groupe B dames -59kg et -64kg

8h50 : Groupe A dames -59kg (Dora Tchakounte)

12h50 : Groupe A dames -64kg

HAND

2h : Phase de groupe dames (Japon-Monténégro)

4h : Phase de groupe dames (Brésil-Hongrie)

7h15 : Phase de groupe dames (Suède-Russie)

9h15 : Phase de groupe dames (Corée du Sud-Pays Bas)

12h30 : Phase de groupe dames (Angola-Norvège)

14h30 : Phase de groupe dames (France-Espagne)

JUDO

4h : Eliminations des -63kg dames (Clarisse Agbegnenou en 16e rotation)

4h : Eliminations des -81kg hommes

6h23 : Quarts de finale des -63kg dames

6h23 : Quart de finale des -81kg hommes

10h : Repêchages des -63kg dames

10h17 : Demi-finales des -63kg dames

10h34 : Repêchages des -81kg hommes

10h51 : Demi-finales des -81kg hommes

11h08 : Finale pour le bronze des -63kg dames

11h28 : Finale des -63kg dames

11h39 : Finale pour le bronze -81kg hommes

11h59 : Finale des -81kg hommes

NATATION

3h30 : Demi-finales 200m nage libre dames (Charlotte Bonnet)

3h43 : Finale 200m nage libre hommes

3h51 : Finale 100m dos dames

3h59 : Finale 100m dos hommes

4h17 : Finale 100m brasse dames

4h35 : Demi-finale 200m papillon hommes (Léon Marchand)

4h58 : Demi-finale 200m 4 nages dames (Cyrielle Duhamel)

12h02 : Séries 100m hommes (Maxime Grousset et Mehdy Metella)

12h23 : Séries 200m papillon dames

12h35 : Séries 200m brasse hommes (Antoine Viquerat)

12h54 : Séries 4x200m hommes (Hadrien Salvan, Enzo Tesic, Jordan Pothain, Jonathan Atsu)

13h12 : Séries 800m nage libre hommes (David Aubry)

NATATION PLONGEON

8h : Finale synchronisée

RUGBY

9h : Phase de poule hommes (Canada-Japon)

9h30 : Phase de poule hommes (Fidji-Grande Bretagne)

10h : Phase de poule hommes (Argentine-Corée du sud)

10h30 : Phase de poule hommes (Nouvelle Zélande-Australia)

11h : Phase de poule hommes (Kenya-Irlande)

11h30 : Phase de poule hommes (Afrique du sud-USA)

17h30 : Quart de finale hommes

18h : Quart de finale hommes

18h30 : Quart de finale hommes

19h : Quart de finale hommes

SURF

00h : Quart de finale hommes (Michel Bourez à 0h36)

2h24 : Quart de finale dames

4h48 : Demi-finales hommes

6h : Demi-finales dames

TAEKWONDO

3h : 1/8 de finale dames +67kg (Althéa Laurin à 5h30)

3h15 : 1/8 de finale hommes +80kg

7h : Quart de finale dames +67kg

7h15 : Quart de finale hommes +80kg

9h : Demi-finales dames +67kg

9h15 : Demi-finales hommes +80kg

12h : Repêchages dames +67kg

12h15 : Repêchages hommes +80kg

13h30 : Finale pour le bronze dames +67kg

13h45 : Finale pour le bronze hommes +80kg

14h30 : Finale dames +67kg

14h45 : Finale hommes +80kg

TENNIS

4h : Deuxième tour simple hommes (Ugo Humbert après Chardy, Jérémy Chardy à 4h)

4h : Troisième tour simple dames

4h : Quart de finale double hommes (Jérémy Chardy et Gaël Monfils après Chardy)

4h : Quart de finale double dames (Alizé Cornet et Fiona Ferro en 2e rotation)

TENNIS DE TABLE

3h : Troisième tour simple hommes (Simon Gauzy à 7h30, Emmanuel Lebesson à 5h)

3h : Troisième tour simple dames (Jianan Yuan à 8h)

7h30 : Troisième tour simple hommes

7h30 : Troisième tour simple dames

9h30 : 1/8e de finale simple hommes

9h30 : 1/8e de finale simple dames

12h30 : 1/8e de finale simple hommes

12h30 : 1/8e de finale simple dames

TIR

2h : Qualification 10m pistolet à air par équipe mixte

4h : Finale 10m pistolet à air par équipe mixte

6h15 : Qualification 10m rifle à air par équipe mixte

8h15 : Finale 10m rifle à air par équipe mixte

TIR A L’ARC

2h30 : 1/32e de finale individuel hommes

2h56 : 1/32e de finale individuel dames

3h22 : 1/16e de finale individuel hommes

3h35 : 1/16e de finale individuel hommes

9h : 1/32e de finale individuel hommes

9h26 : 1/32e de finale individuel dames

9h52 : 1/16e de finale individuel hommes

10h05 : 1/16e de finale individuel hommes

TRIATHLON

23h30 : course individuelle dames (Cassandre Beaugrand, Leonie Periault)

VOILE

5h : Course 5 Laser radial dames (Marie Bolou)

5h : Course 1 49er FX dames (Albane Dubois et Lili Sebesi)

5h10 : Course 5 Laser hommes (Jean-Baptiste Bernaz)

5h55 : Course 2 49er FX dames

6h : Course 1 Finn hommes

6h15 : Course 6 Laser radial dames

6h25 : Course 6 Laser hommes

6h50 : Course 3 49er FX dames

7h15 : Course 2 Finn hommes

7h45 : Course 1 49er hommes (Emile Amoros et Lucas Rual)

7h40 : Course 2 49er hommes

8h35 : Course 3 49er hommes

VOLLEY

2h : Phase de poule dames (Russie-Argentine)

4h05 : Phase de poule dames (Chine-USA)

7h20 : Phase de poule dames (Japon-Serbie)

9h25 : Phase de poule dames (Italie-Turquie)

12h40 : Phase de poule dames (Brésil-Rep Dominicaine)

14h45 : Phase de poule dames (Corée-Kenya)